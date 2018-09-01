Усиление «Локомотива», перестройка ЦСКА, отъезд Промеса и другие итоги трансферного окна

Источник: РИА "Новости"

Действующий чемпион России провел образцовую точечную селекцию, подписав очень сильных по именам игроков.

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Во-первых, нападающий Федор Смолов, лучший бомбардир чемпионата среди россиян за последние годы. Для Смолова мотивацией стала возможность в 28 лет дебютировать в Лиге чемпионов, «Локомотив» же закрыл проблемную позицию нападающего.

Во-вторых, клуб арендовал у «Пари Сен-Жермен» польского центрального полузащитника Гжегожа Крыховяка. Заметной фигурой в европейском футболе он стал в «Севилье», которая год за годом выигрывала Лигу Европы. Уровень лучшей команды Франции Крыховяк не потянул, так что аренда кажется выгодным вариантом и для «Локомотива», и для 28-летнего поляка.

В-третьих, благодаря «Локомотиву» чемпионат России получил второго после бразильца Роберто Карлоса чемпиона мира. Защитник Бенедикт Хёведес в 2014 году провел все семь матчей на победном для немцев турнире в Бразилии. Хёведесу 30 лет, в последние годы он больше лечится, чем играет. Однако его опыт должен пригодиться в Черкизово, особенно в предстоящей Лиге чемпионов, первой для «Локомотива» с сезона-2003/04.

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Обновленный ЦСКА

В ЦСКА этим летом естественным образом назрела масштабная перестройка. Подошли к концу богатые победами карьеры братьев Березуцких и Сергея Игнашевича, поэтому обновление состава началось с линии обороны — на места заслуженных ветеранов пришли исландец Хердур Магнуссон и бразилец Родриго Бекао. В полузащите ЦСКА лишился Александра Головина, которого за €30 млн купил «Монако», а также Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо и Георги Миланова, в нападении — Ахмеда Муса и Витиньо.

На все эти позиции руководство ЦСКА приобрел новых игроков. Часть из них уже дебютировали за клуб — это полузащитники Яка Бийол, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, а также форвард Абель Эрнандес. Особенно активно ЦСКА проявил себя в последний день работы трансферного окна, когда армейцы объявили о подписании контрактов с игроком молодежной сборной России Иваном Обляковым, ранее выступавшим за «Уфу», а также двумя легионерами — исландцем Арнором Сигурдссоном и японцем Такумой Нисимурой.

ЦСКА остался верен себе, сделав ставку на молодых и перспективных игроков, чьи имена мало что могут сказать широкой публике.

Теперь главному тренеру Виктору Гончаренко предстоит построить новую команду. Заниматься этим придется в самый разгар Лиги чемпионов, где соперниками армейцев будут испанский «Реал», итальянская «Рома» и чешская «Виктория».

Промес перерос чемпионат России

«Спартак» в последний день трансферного окна расстался со своей главной звездой — Квинси Промесом, который перешел в испанскую «Севилью». Он быстро стал лидером красно-белых, в 2014 году забил первый мяч в официальном матче на только что построенной «Открытие-Арене», а позже возглавил список спартаковских легионеров-бомбардиров. Промес сыграл важнейшую роль в спартаковском чемпионстве сезона-2016/17, первом для команды за 16 лет. С его уходом чемпионат России потерял действительно качественного футболиста.

Разговоры о том, что в рамках чемпионата России голландцу стало тесно, появились сразу после чемпионского сезона. Промес остался, сыграл со «Спартаком» в Лиге чемпионов, а слухов о его уходе в течение лета было даже меньше, чем обычно. Тем не менее, голландец на флажке подписал пятилетний контракт с «Севильей». Последней каплей, возможно, стало то, что клуб не попал в групповой этап Лиги чемпионов.

«Важно понимать, что клуб действовал в интересах футболиста. Мы исходили из той ситуации, которая назрела на сегодня. Если бы он не захотел уехать, то “Спартак” его и не продал бы», — так прокомментировал уход Промеса генеральный директор команды Сергей Родионов.

Что касается спартаковских приобретений, то главной удачей на данный момент является защитник Самуэль Жиго, купленный у бельгийского «Гента». Он сразу стал игроком основного состава и добавил обороне «Спартака» надежности, прекрасно зарекомендовав себя в первых турах чемпионата.

Пока не проявил себя крайний полузащитник Александр Ташаев, перебравшийся в «Спартак» из «Динамо». Этот трансфер стал одним из самых резонансных, учитывая исторически сложные отношения двух клубов.

Еще одного игрока «Спартак» подписал на ближайшую перспективу. Речь о 31-летнем полузащитнике Романе Еременко, который сможет сыграть за новый клуб только после 6 октября. Именно в этот день закончится его двухлетняя дисквалификация за употребление кокаина, полученная во время выступлений за ЦСКА. Факт скрытого перехода к непримиримым соперникам сделал Еременко врагом номер один для всех армейских болельщиков.

«Зенит» обошелся внутренними резервами

«Зенит», который традиционно активно выступает на трансферном рынке, в этот раз не купил вообще никого. При первом за долгое время российском тренере Сергее Семаке «Зенит» рассчитывает на игроков, вернувшихся из аренд. В первую очередь это Артем Дзюба, который почти наверняка будет признан игроком года в России, ему помогают Олег Шатов, Роберт Мак и Эрнани. Важную роль в обновленном «Зените» играл Кристиан Нобоа, также находившийся в аренде, но он получил серьезную травму колена и выбыл на продолжительный срок.

Участник Лиги Европы «Краснодар» усилился защитником сборной Сербии Урошем Спаичем, перуанским полузащитником Кристианом Куэвой, запомнившимся по чемпионату мира, а также игроком бровки Дмитрием Стоцким из «Уфы», который недавно впервые получил приглашение в сборную России.

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Роналду затмил всех

В Европе главным трансферным событием стал переход Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». После девяти сезонов в Мадриде, в течение которых он выиграл четыре Лиги чемпионов, 33-летний португалец решил сменить обстановку и перебрался в Италию, подписав контракт с бессменным чемпионом страны последних лет. В двух стартовых матчах Серии А «Ювентус» забил пять мячей, Роналду — ни одного. Сложно представить, что такое могло бы произойти в «Реале», в новом чемпионате и в новой команде Роналду еще предстоит освоиться.

«Реал» не стал искать прямую замену футболисту, и главным трансфером лучшего клуба Европы последних лет стало подписание бельгийского вратаря «Челси» Тибо Куртуа. Спорное решение, учитывая тот факт, что к костариканцу Кейлору Навасу не было никаких вопросов. Более того, на днях он получил награду лучшему голкиперу прошлого сезона по версии УЕФА.

Громкие переходы вратарей стали трендом этого лета. Тон задал «Ливерпуль», купивший у «Ромы» бразильца Алиссона Бекера за €62 млн. Трансфер побил рекорд 17-летней давности, когда «Ювентус» потратился на Джанлуиджи Буффона. Впрочем, рекорд Алиссона продержался недолго — «Челси» нашел замену Куртуа в лице Кепы Аррисабалаги, его переезд в Лондон из «Бильбао» обошелся в €80 млн.

Больше всех в это трансферное окно потратили английские клубы, которые приобрели в общей сложности 208 футболистов на сумму в 1,266 млрд, что приблизительно равняется €1,4 млрд. Лишь два клуба — «Ньюкасл» и «Уотфорд» — на трансферах больше заработали, чем потратили.