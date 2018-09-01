Клуб российской премьер-лиги объявил о переходе бывшего игрока «Астаны»
Сербский нападающий Джордже Деспотович перешел в российский «Оренбург». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Сербский нападающий Джордже Деспотович перешел в российский «Оренбург». Об этом объявил официальный сайт клуба.
Срок контракта Деспотовича не уточняется. Его новая команда вернулась в
Ранее сообщалось, что Деспотович близок к переходу в итальянскую «Сампдорию», которая в прошлом сезоне заняла десятое место в Серии А.
Последним клубом 26-летнего Деспотовича была «Астана», которую он покинул 23 июля после двух с половиной сезонов. Со столичным клубом серб по два раза становился чемпионом страны и играл в групповом раунде Лиги Европы.
В Казахстане Деспотович играл с 2015 года. Помимо «Астаны», в его карьере были «Тобол», «Кайрат» и «Жетысу». Всего в КПЛ он забил 36 мячей и отдал десять голевых передач в 96 матчах. До казахстанских клубов Деспотович выступал за бельгийский «Локерен» и сербские «Црвена Звезда» и «Спартак» из Субботицы.