Клуб российской премьер-лиги объявил о переходе бывшего игрока «Астаны»

Срок контракта Деспотовича не уточняется. Его новая команда вернулась в премьер-лигу спустя сезон и после четырех матчей занимает четвертое место из 16 участников. За новый клуб серб будет играть под седьмым номером.

Ранее сообщалось, что Деспотович близок к переходу в итальянскую «Сампдорию», которая в прошлом сезоне заняла десятое место в Серии А.

Последним клубом 26-летнего Деспотовича была «Астана», которую он покинул 23 июля после двух с половиной сезонов. Со столичным клубом серб по два раза становился чемпионом страны и играл в групповом раунде Лиги Европы.