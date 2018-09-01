ЦСКА — «Зенит» — 9:0. Лучшее трансферное окно армейцев за всю историю

Источник: Sport24

В это трансферное окно ЦСКА перетасовал состав сильнее, чем какой-либо другой клуб из РПЛ или даже Лиги чемпионов. По количеству трансферов армейцы вышли в ноль: 9 человек на выход и столько же на вход. Причем продали игроков на 40 млн евро (30 за Головина + 10 за Витиньо), а купили не больше, чем на 15 (по четыре за Сигурдссона и Облякова, 2,8 за Магнуссона, один за Нисимуру, 400 тысяч за Бийола и точно не выше трех подъемными свободному агенту Эрнандесу). Для сравнения: «Локо» потратил 17 млн, «Краснодар» — 16.

Деньги есть, мы стараемся не тратить лишнего. Евгений Гинер на встрече с болельщиками.

Так много футболистов приходило (и уходило) лишь однажды в новейшей истории ЦСКА — в 2001-м, когда Евгений Гинер только-только купил клуб. Тогда команда строилась заново: например, пришли братья Березуцкие, которые только что закончили карьеру.

Сейчас в похожую ситуацию попал Гончаренко. Костяка ЦСКА, с которым работал и Газзаев, и Слуцкий, больше нет. И тренер получил возможность собрать полностью новый коллектив под себя, опираясь на немногочисленных лидеров, оставшихся в команде, — Акинфеева, Дзагоева и Марио. Получилось неплохо.

Теперь у ЦСКА есть два полноценных состава и достаточно крепкая скамейка. В идеале армейцам не хватает только конкуренции в линии защиты: всего четыре игрока на три позиции в центре и почти без альтернатив на флангах. В клубе, по видимому, надеются на Чернова, как когда-то надеялись на Березуцких — да, сейчас он косячит и привозит, но по потенциалу может вырасти в одного из лучших в лиге. Не зря когда-то Никите доверял Фабио Капелло.

После всех трансферов ЦСКА стал самой молодой командой РПЛ. Армейцы набрали в состав янгстеров, и сам Гончаренко признает: «Молодая команда всегда нестабильна». Но когда все сильнейшие игроки здоровы, средний возраст основного состава не выглядит критично — 25,2 года.

Важно, что у команды теперь есть полноценная скамейка, футболисты с которой могут усилить игру. В прошлом сезоне такой возможности у Гончаренко не было. А теперь ни на одну схему, например, не попал перспективный новичок ЦСКА Ильзат Ахметов. А в составе есть еще молодые Хосонов, Гордюшенко, Ефремов.

Еще один плюс молодого состава — запредельная мотивация в чемпионате и особенно еврокубках. Для парней, которые приехали в Москву из чемпионшипа, заштатного клуба Бразилии и шведского середняка, сыграть на «Бернабеу» и «Олимпико» — мечта детства.

Конечно, никто не ждет от них победы над «Реалом» и «Ромой», но это как раз раскрепощает. Благодаря желанию ЦСКА в этом сезоне и будет бороться во всех турнирах.

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Правда, пять-семь очков ЦСКА в этом сезоне уже недобрал из-за затянувшейся трансферной кампании. Очевидно, что все девять новичков не могли присоединиться к команде во время предсезонки: «Уфа» продала Облякова только из-за вылета из Лиги Европы, а Сигурдссон стал вторым вариантом после сорвавшегося трансфера Шиманьского. В итоге Гончаренко приходилось затыкать дыры в составе Набабкиным и молодежью. Армейцы наверняка почувствуют нехватку этих баллов в мае 2019-го.

Так или иначе, вряд ли кто-то ждет от ЦСКА чемпионства уже в этом году. Главным фаворитом РПЛ полностью новую команду назвать нельзя, но можно быть уверенным, что армейцы навяжут конкуренцию «Зениту» и «Спартаку». Потому что на трансферном рынке после нескольких лет простоя ЦСКА обыграл всех в одну калитку. «Зенит» вообще не усилился (если не считать тех, кто вернулся из аренд), «Спартак» отпустил лучшего игрока, делавшего разницу, прямо во время дедлайна. 9:0 — осталось показать эффективность этих трансферов во время сезона.