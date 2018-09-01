«Крылья Советов» обыграли «Анжи» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол в матче на 83-й минуте после розыгрыша углового забил Сергей Корниленко.

Для 35-летнего белорусского форварда этот гол стал 51-м в 160 матчах в элитном дивизионе чемпионата России.

Нападающий «Крыльев» Максим Канунников провел 200-й матч в чемпионатах России, в клуб из Самары форвард перешел в летнее межсезонье из «Рубина». «Крылья Советов» стали шестой командой в карьере 27-летнего нападающего.

«Крылья Советов» поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице, набрав седьмое очко в шести турах. «Анжи» занимает 16-е место, имея в активе три очка.