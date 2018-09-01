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16:07 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» обыграли «Анжи» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 1 сентября. Самарские «Крылья Советов» победили «Анжи» из Махачкалы со счетом 1:0 в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара-Арена».

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол в матче на 83-й минуте после розыгрыша углового забил Сергей Корниленко.

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Для 35-летнего белорусского форварда этот гол стал 51-м в 160 матчах в элитном дивизионе чемпионата России.

Нападающий «Крыльев» Максим Канунников провел 200-й матч в чемпионатах России, в клуб из Самары форвард перешел в летнее межсезонье из «Рубина». «Крылья Советов» стали шестой командой в карьере 27-летнего нападающего.

«Крылья Советов» поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице, набрав седьмое очко в шести турах. «Анжи» занимает 16-е место, имея в активе три очка.

В следующем туре «Анжи» дома сыграет против «Краснодара», «Крылья Советов» в Туле встретятся с местным «Арсеналом». Обе встречи пройдут 16 сентября.

Крылья Советов 1:0
Первый тайм: 0:0
Анжи
1.09.2018, 14:00 основной раунд: 6-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Андрей Тихонов Магомед Адиев
Голы
83′ Сергей Корниленко (В. Денисов) 8
Составы
Сергей Рыжиков 1
26′ Никита Чичерин 44
Виталий Денисов 39
Мирал Самарджич 5
Тарас Бурлак (к) 90
Евгений Башкиров 4
Александр Соболев 7
Максим Канунников 99
90′ Алан Чочиев 9
Георгий Зотов 15
86′ Денис Ткачук 31
Павел Яковлев 91
70′ Паул Антон 28
Сергей Корниленко 8
22 Юрий Дюпин
24 Константин Савичев
4 Джон Чансельор
21 Дмитрий Белоруков (к)
25 Иван Новосельцев
5 Владислав Кулик
17 Игорь Чайковский
29 Гаэль Белла Ондуа
13 Роланд Гиголаев 90′
15 Данил Глебов
9 Андрес Понсе 87′
18 Апти Ахъядов
27 Амир Мохаммад 59′
6 Иван Маркелов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
17 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 4
10 Угловые 4
11 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
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