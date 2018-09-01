«Крылья Советов» обыграли «Анжи» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу
ТАСС, 1 сентября. Самарские «Крылья Советов» победили «Анжи» из Махачкалы со счетом 1:0 в матче 6-го тура Российской
ТАСС, 1 сентября. Самарские «Крылья Советов» победили «Анжи» из Махачкалы со счетом 1:0 в матче 6-го тура Российской
Единственный гол в матче на 83-й минуте после розыгрыша углового забил Сергей Корниленко.
Для 35-летнего белорусского форварда этот гол стал 51-м в 160 матчах в элитном дивизионе чемпионата России.
Нападающий «Крыльев» Максим Канунников провел 200-й матч в чемпионатах России, в клуб из Самары форвард перешел в летнее межсезонье из «Рубина». «Крылья Советов» стали шестой командой в карьере 27-летнего нападающего.
«Крылья Советов» поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице, набрав седьмое очко в шести турах. «Анжи» занимает 16-е место, имея в активе три очка.
В следующем туре «Анжи» дома сыграет против «Краснодара», «Крылья Советов» в Туле встретятся с местным «Арсеналом». Обе встречи пройдут 16 сентября.
|Крылья Советов
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Анжи
|Андрей Тихонов
|Магомед Адиев
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|4
|10
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)