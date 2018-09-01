Дзюба впервые признан лучшим футболистом месяца в «Зените»
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам августа, сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам августа, сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба.
Дзюба впервые в карьере стал игроком месяца в «Зените». В августе форвард забил шесть мячей в шести матчах.
Второе место по итогам опроса занял голкипер Андрей Лунев. Третьим стал полузащитник Далер Кузяев.