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19:39 (мск), источник: Р-Спорт

Дзюба впервые признан лучшим футболистом месяца в «Зените»

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам августа, сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Дзюба впервые в карьере стал игроком месяца в «Зените». В августе форвард забил шесть мячей в шести матчах.

Второе место по итогам опроса занял голкипер Андрей Лунев. Третьим стал полузащитник Далер Кузяев.

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