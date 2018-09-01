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19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Чалов отгрузил «Уралу» три. В ЦСКА новая травма

У форварда армейцев уже пять голов в сезоне.

Источник: РИА "Новости"

Чалов в порядке — хорошо, что его не позвали в сборную

Нападающий ЦСКА в отличной форме, а еще в отличие от большей части прошлого сезона ему везет. Первый гол — во многом фарт. Такой классный Чалов точно нужен первой сборной в перспективе. Но конкретно сейчас правильно то, что он едет в «молодёжку».

Хорошо потому, что теперь он сможет помочь молодежной команде в отборе Евро-2019. Сейчас команда Бушманова идет на втором месте в таблице, 11 числа важнейший матч с главными конкурентами — Сербией. Попадание на чемпионат Европы важно само по себе, но помимо этого позволит поехать на Олимпиаду, где нашей футбольной команды давно не было.
При этом у главной сборной России есть основной нападающий в отличной форме, а матчи не настолько ключевые. Поэтому Чалов нужен молодежке.

Новому ЦСКА временами не хватает концентрации

Частично проблемы армейцев объясняются травмами, даже по ходу игры с «Уралом» команда лишилась Хердура Магнуссона. Плюс на позиции левого защитника пришлось играть номинального атакующему полузащитнику Ефремову. Но только это не оправдывает периодическую расслабленность, с которой команда действовала в обороне. Бекао и Акинфеев не могли поделить мяч, и чуть не пропустили. Пенальти тоже получился необязательным — его можно было избежать. С другой стороны, «Урал» все равно не забил.

У Гончаренко самая интересная команда в лиге

Тут вообще без вариантов, хотя бы потому, что эта команда строится прямо сейчас. Девять новичков, трое из которых пришли в последний день трансферного окна. При этом Обляков не только попал в заявку, но и вышел на поле во втором тайме. Полузащитник несколько раз дерзко лез в обводку и даже успел заслужить одобрение стадиона за пас пяткой. У ЦСКА пока много чего не получается, но идет постоянный прогресс.

«Топ-топ, топает малыш», — такой баннер вывесили фанаты армейцев в первом тайме, намекая на резко понизившийся средний возраст команды. Роман Бабаев чуть раньше в интервью «Чемпионату» тоже это выделил: «Нельзя сказать, что у нас совсем пионеротряд. Пионер вожатые у нас тоже есть».

Фанаты ЦСКА не могут забыть Романа Еременко

Когда с матчем и его исходом все было понятно, фанатская трибуна вновь вспомнила Романа Еременко и его новую команду. Кажется, даже когда Дзюба уходил в «Зенит», его не так уничтожали трибуны. 23 сентября Еременко сыграть против ЦСКА не сможет, но точно станет одним из ключевых героев дерби.

Бистрович уже стал лидером ЦСКА

За полгода хорватский полузащитник от человека, который не попадает в основу, дорос до ключевого игрока центра поля московской команды. Против «Урала» у него 84% точных передач и великолепный гол в самом конце. Не очень понятно, чем думал Бумаль, выкатывая мяч сопернику прямо перед воротами. Но Бистрович попал идеально. К сожалению, буквально в следующем игровом эпизоде полузащитник получил травму и ушел с поля только при помощи врачей. Если он и Магнуссон выбыли надолго, ЦСКА опять придется перестраиваться.

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