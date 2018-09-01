Чалов отгрузил «Уралу» три. В ЦСКА новая травма

Источник: РИА "Новости"

Чалов в порядке — хорошо, что его не позвали в сборную

Нападающий ЦСКА в отличной форме, а еще в отличие от большей части прошлого сезона ему везет. Первый гол — во многом фарт. Такой классный Чалов точно нужен первой сборной в перспективе. Но конкретно сейчас правильно то, что он едет в «молодёжку».

Хорошо потому, что теперь он сможет помочь молодежной команде в отборе Евро-2019. Сейчас команда Бушманова идет на втором месте в таблице, 11 числа важнейший матч с главными конкурентами — Сербией. Попадание на чемпионат Европы важно само по себе, но помимо этого позволит поехать на Олимпиаду, где нашей футбольной команды давно не было.

При этом у главной сборной России есть основной нападающий в отличной форме, а матчи не настолько ключевые. Поэтому Чалов нужен молодежке.

Новому ЦСКА временами не хватает концентрации

Частично проблемы армейцев объясняются травмами, даже по ходу игры с «Уралом» команда лишилась Хердура Магнуссона. Плюс на позиции левого защитника пришлось играть номинального атакующему полузащитнику Ефремову. Но только это не оправдывает периодическую расслабленность, с которой команда действовала в обороне. Бекао и Акинфеев не могли поделить мяч, и чуть не пропустили. Пенальти тоже получился необязательным — его можно было избежать. С другой стороны, «Урал» все равно не забил.

У Гончаренко самая интересная команда в лиге

Тут вообще без вариантов, хотя бы потому, что эта команда строится прямо сейчас. Девять новичков, трое из которых пришли в последний день трансферного окна. При этом Обляков не только попал в заявку, но и вышел на поле во втором тайме. Полузащитник несколько раз дерзко лез в обводку и даже успел заслужить одобрение стадиона за пас пяткой. У ЦСКА пока много чего не получается, но идет постоянный прогресс.

«Топ-топ, топает малыш», — такой баннер вывесили фанаты армейцев в первом тайме, намекая на резко понизившийся средний возраст команды. Роман Бабаев чуть раньше в интервью «Чемпионату» тоже это выделил: «Нельзя сказать, что у нас совсем пионеротряд. Пионер вожатые у нас тоже есть».

Фанаты ЦСКА не могут забыть Романа Еременко

Когда с матчем и его исходом все было понятно, фанатская трибуна вновь вспомнила Романа Еременко и его новую команду. Кажется, даже когда Дзюба уходил в «Зенит», его не так уничтожали трибуны. 23 сентября Еременко сыграть против ЦСКА не сможет, но точно станет одним из ключевых героев дерби.

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