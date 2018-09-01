Семин: Смолов — не главное оружие «Локомотива» против «Краснодара»

Источник: РИА "Новости"

«Команда вышла на правильную траекторию, потому что на сегодняшний момент есть положительные ситуации. Заметно желание игроков исправить положение, двигаться дальше, набирать очки, и это самое важное.

В последнее время мы внесли небольшие изменения в тренировочный процесс и больше акцент сейчас делаем на завершение атак, взаимодействия в конечной стадии, стандартные положения. В общем, небольшую коррекцию внесли.