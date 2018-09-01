Семин: Смолов — не главное оружие «Локомотива» против «Краснодара»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится сегодня, 1 сентября.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится сегодня, 1 сентября.
«Команда вышла на правильную траекторию, потому что на сегодняшний момент есть положительные ситуации. Заметно желание игроков исправить положение, двигаться дальше, набирать очки, и это самое важное.
В последнее время мы внесли небольшие изменения в тренировочный процесс и больше акцент сейчас делаем на завершение атак, взаимодействия в конечной стадии, стандартные положения. В общем, небольшую коррекцию внесли.
Можно ли назвать Смолова главным оружием сегодня? Главное оружие — вся команда. Если они все вместе будут агрессивны, будут выполнять поставленные задачи, тогда и для Смолова будет очень хорошо, — сказал Сёмин в эфире «Матч Премьер».