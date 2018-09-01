Фартовый Шапи. Воспитанник «Краснодара» остановил чемпиона

Источник: РИА "Новости"

А где Смолов?

Матч «Краснодара» против «Локомотива» по понятным причинам был полон интриг. Даже сам Федор Смолов признавался, что ему будет очень интересно, как же его встретят трибуны в городе, где он провел три замечательных года своей карьеры. В конце прошлого сезона этот нападающий осложнил своей будущей команде борьбу за чемпионство, забив дважды. Тогда «Краснодар» провел эталонный матч против «Локомотива», лишив команду Юрия Семина возможности контратаковать.

Что на этот раз придумает Мурад Мусаев? Это была еще одна интрига. В нынешнем сезоне его команда допускает очень много ошибок в обороне и довольно слабо проводит первые таймы, но всегда царит в решающих отрезках встречи.

На сей раз «Краснодар» начал крайне агрессивно. Хозяева старались максимально быстро доставлять мяч к штрафной «Локомотива», навязывали борьбу, а в случае потерь тут же включали контрпрессинг.

Все это делалось для того, чтобы помешать железнодорожникам выводить мяч на свободное пространство и организовывать быстрые ответы. Но это работало только в первые 25 минут. Семин воспользовался перерывом на водопой, в котором дал указания Игорю Денисову и Гжегожу Крыховяку. После этого опорники «Локомотива» стали быстрее распоряжаться мячом, стараясь отправлять его после отборов в полуфланги, которые должны были заполнять Федор Смолов и Джефферсон Фарфан.

Работало, прямо скажем, так себе. Смолов в первом тайме практически не встречался с мячом, чаще всего открываясь не туда, куда шла передача. Он пытался работать в зоне Уроша Спайича, который в этом сезоне уже стабильно привозит. Алексей Миранчук по традиции последних матчей тоже потерялся и его включения в игру было чисто эпизодическими.

Так бы и продолжалось, если бы «Краснодар» не начал заигрываться. Команда Мусаева создавала неплохие подходы к воротам Гилерме и позволила «Локомотиву» сбегать в парочку контратак, одна из которых завершилась подключением Крыховяка в свободную зону и выходом один на один. Станиславу Крицюку в этом эпизоде пришлось фолить. К точке подошел Мануэл Фернандеш и вывел свою команду вперед.

«Краснодар» ответил спустя шесть минут. Миранчук и Денисов были очень пассивны в отборе на подступах к своей штрафной, дали возможность Юрию Газинскому развернуться и отдать проникающую передачу на Вандерсона, который на скорости ушел от Мацея Рыбуса и перекинул Гилерме — 1:1.

В игре «Краснодара» отдельно стоит выделить Газинского, ставшего глубинным плеймейкером в команде Мусаева. Хозяева атаковали большой группой игроков, продавливая низко опорников и защитников соперника, что позволяло Юрию распоряжаться мячом на разреженном пространстве.

Газинский мог отдавать голевую передачу еще раньше — он здорово увидел подключение Ивана Игнатьева и вывел его практически один на один с Гилерме, но молодой форвард не попал по воротам.

Крыховяк — мегатоп

«Краснодар» как мог воевал с Крыховяком. Едва поляк получал мяч, на него налетал кто-то из оппонентов. Опорник «Локо» собрал на себе шесть фолов в первом тайме, не изменилась картина и во втором. Гжегож очень быстро стал ключевым игроком в системе Семина. Благодаря какой-то нечеловеческой выносливости он способен не только заниматься разрушением чужих атак, но и подключаться к своим.

В матче против «Анжи» он регулярно открывался под забросы партнеров из глубины на подступах к чужой штрафной площадке, создавая большинство в нужных зонах. Для Семина это очень важный нюанс. В прошлом сезоне он регулярно выпускал на поле Александра Коломейцева, который отлично открывается между линиями и помогает в розыгрыше мяча. Но сейчас он травмирован, поэтому тренерский штаб «Локомотива» эксплуатирует умения Крыховяка.

В этом сезоне поляк уже забил победный мяч в ворота «Крыльев Советов» и отдал голевую передачу на Смолова в домашнем матче против «Анжи». Очевидно, что Гжегож в прекрасной форме, и «Краснодар» не смог его остановить, как ни пытался.

Вспомните о Шапи

Второй тайм для «Локомотива» начался с неприятностей. Смолов получил травму и не смог продолжить матч, хотя за минуту до этого создал великолепный момент для Фарфана, который ворвался в штрафую, ушел от защитников, но не попал в ближний угол.

Вместо Федора на поле вышел Антон Миранчук, после чего игра «Локомотива» на время сломалась. «Краснодар» забрал мяч и начал бомбить гостей атаками через Вандерсона, который просто разрывал Рыбуса. Поляк не справлялся с оппонентом при игре один в один, а Денисов и Чорлука не всегда успевали его страховать. Счастье «Локомотива», что Вандерсон ни разу не смог нормально распорядиться мячом в тех ситуациях, когда входил в штрафную.

Очевидно, Мусаев видел проблемы у железнодорожников на левом фланге, где Фернандеш перманентно ленится в защите, а Рыбус играет, не до конца восстановившись после травмы. Поэтому атакующие акценты «Краснодара» были понятны.

«Локомотиву» нужно было просто терпеть и не допускать ошибок. Для этого Семин снял с игры Алексея Миранчука, который в середине второго тайма едва не забил головой после стандарта, и выпустил на поле Дмитрия Баринова. Мусаев выложил на стол все козыри. Кристиан Куэва сменил пораженного кризисом идей Вандерсона, а вместо Газинского на поле появился Магомед Шапи-Сулейманов, сравнявший счет в Оренбурге в прошлом туре. 4−2−4 — «Краснодар» по традиции играл на победу.

Пару недель назад «Спартак» наказал за это команду Мусаева, забив в концовке с углового. «Локомотив» выпустил Эдера вместо Фарфана и приготовился ждать шанса на контратаку. Но Мусаев опомнился, заменив Павла Мамаева на Романа Шишкина.

«Краснодар» не стал атаковать без оглядки, действуя куда более хладнокровно, чем парой недель раньше. В какой-то момент хозяева отдали мяч «Локомотиву», заставив железнодорожников потратить остатки сил на бесперспективные наскоки. А в компенсированное время в очередной раз вскрыли левую зону защиты «Локо», где Рыбус уже с трудом держался на ногах.