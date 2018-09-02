Матч тура: лидеры ЧР «Зенит» и «Спартак» сойдутся в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Футболисты
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Футболисты
Встреча лидеров чемпионата состоится в
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с судьей Владимиром Москалевым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар), резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы).
Петербургский клуб к матчу со «Спартаком» увеличил вместимость стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове до 61,5 тысячи мест, на игре ожидается аншлаг, об этом заявил РИА Новости
«“Зенит” ожидает нового рекорда посещаемости на домашней арене: к предстоящему матчу клуб открыл часть временных трибун с хорошим обзором, поэтому вместимость стадиона выросла до 61,5 тысячи мест. При этом гостям выделена полная положенная квота — шесть тысяч мест, тем самым увеличилась и буферная зона. В настоящий момент в гостевой сектор осталось около 350 билетов, которые поступят в продажу для болельщиков гостевой команды в день матча за 2 часа до его начала», — сказал Макаренко по телефону 1 сентября.
В то же время «Спартак» по состоянию на обед субботы реализовал около пяти тысяч билетов в гостевой сектор на матч с «Зенитом», оставшиеся 300 билетов будут продаваться в
«Спартак» реализовал практически всю гостевую квоту. Из 5 300 билетов, которые «Зенит» выделил «Спартаку», в Москве было продано 5 тысяч, оставшиеся будут реализовываться в
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин надеется, что матч пройдет без нарушений правопорядка.
«РФПЛ готовится к матчу “Зенит” — “Спартак”, у нас есть план на такие игры повышенной степени опасности. Сил правопорядка будет в достаточном количестве, точная цифра будет известна на предматчевом совещании. “Зенит” имеет опыт приема таких больших матчей, надеемся, что проблем с безопасностью не возникнет», — сказал Мейтин РИА Новости по телефону.
Перед одним из важнейших матчей первого круга «Спартак» покинул футболист, которого на протяжении нескольких сезонов болельщики считали лидером команды. Куинси Промес официально перешел в «Севилью» в пятницу, подписав с испанским клубом контракт на пять сезонов.
Главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере предстоит сделать нелегкий выбор между опытным голкипером Артемом Ребровым, который потерял статус основного вратаря по ходу прошлого сезона, и юным Александром Максименко, который заявил о себе в полный голос по ходу нынешнего.
«Спартак» после победы над московским «Динамо» готовился к игре с «Зенитом» в недельном цикле. «Зенит» в минувший четверг провел выездной матч Лиги Европы с норвежским «Молде», что может сказаться на функциональном состоянии футболистов Семака.
Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба получил возможность отдохнуть перед игрой со своим бывшим клубом, форвард не принимал участия в ответном матче с «Молде». После перехода в «Зенит» Дзюба стал настоящей грозой «Спартака», которому забивал в каждом сезоне, кроме предыдущего, когда попал в опалу к тренеру Роберто Манчини. Вся игра в нападении «сине-бело-голубых» в текущем сезоне сводится к поиску Дзюбы либо через центральную зону, либо через фланги. Сам форвард отвечает Сергею Семаку за доверие забитыми мячами.
В последних матчах «Зенита» наметилась тенденция: Дзюба и Себастьян Дриусси достигли взаимопонимания на поле и охотно снабжают мячами друг друга, что приводит к результативной игре. Но есть у Семака и план «Б»: в том случае, если в
Вопрос, который заботит многих простых болельщиков: как отреагирует на появление на поле Дзюбы десант поклонников «Спартака» и станет ли фанатский «вираж» в случае необходимости заступаться за игрока, которого еще несколько лет назад не хотел принимать. Ну, и главное — забьет ли Дзюба «Спартаку» вновь?