Матч тура: лидеры ЧР «Зенит» и «Спартак» сойдутся в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Встреча лидеров чемпионата состоится в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове 2 сентября, начало — в 19:00 мск. До очной встречи «сине-бело-голубые» выиграли пять матчей из пяти в текущем розыгрыше чемпионата России. В активе «красно-белых», которые лишь один раз сыграли вничью, 13 баллов. Победитель предстоящего матча единолично возглавит таблицу.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с судьей Владимиром Москалевым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар), резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы).

«Зенит» ждет обновления рекорда посещаемости

Петербургский клуб к матчу со «Спартаком» увеличил вместимость стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове до 61,5 тысячи мест, на игре ожидается аншлаг, об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь петербургского футбольного клуба Антон Макаренко.

«“Зенит” ожидает нового рекорда посещаемости на домашней арене: к предстоящему матчу клуб открыл часть временных трибун с хорошим обзором, поэтому вместимость стадиона выросла до 61,5 тысячи мест. При этом гостям выделена полная положенная квота — шесть тысяч мест, тем самым увеличилась и буферная зона. В настоящий момент в гостевой сектор осталось около 350 билетов, которые поступят в продажу для болельщиков гостевой команды в день матча за 2 часа до его начала», — сказал Макаренко по телефону 1 сентября.

В то же время «Спартак» по состоянию на обед субботы реализовал около пяти тысяч билетов в гостевой сектор на матч с «Зенитом», оставшиеся 300 билетов будут продаваться в Санкт-Петербурге в день игры, заявил РИА Новости глава фан-клуба «красно-белых» Валентин Коршунов.

Болельщики "Зенита" | Источник: РИА "Новости"

«Спартак» реализовал практически всю гостевую квоту. Из 5 300 билетов, которые «Зенит» выделил «Спартаку», в Москве было продано 5 тысяч, оставшиеся будут реализовываться в Санкт-Петербурге в день игры. Ожидаем, что на матч придут около восьми тысяч болельщиков «красно-белых», — сказал Коршунов по телефону.

Матч повышенной опасности

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин надеется, что матч пройдет без нарушений правопорядка.

«РФПЛ готовится к матчу “Зенит” — “Спартак”, у нас есть план на такие игры повышенной степени опасности. Сил правопорядка будет в достаточном количестве, точная цифра будет известна на предматчевом совещании. “Зенит” имеет опыт приема таких больших матчей, надеемся, что проблем с безопасностью не возникнет», — сказал Мейтин РИА Новости по телефону.

Против «Зенита» без Промеса

Перед одним из важнейших матчей первого круга «Спартак» покинул футболист, которого на протяжении нескольких сезонов болельщики считали лидером команды. Куинси Промес официально перешел в «Севилью» в пятницу, подписав с испанским клубом контракт на пять сезонов.

Защитник ФК "Зенит" Игорь Смольников (слева) и полузащитник ФК "Спартак" Куинси Промес | Источник: РИА "Новости"

Главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере предстоит сделать нелегкий выбор между опытным голкипером Артемом Ребровым, который потерял статус основного вратаря по ходу прошлого сезона, и юным Александром Максименко, который заявил о себе в полный голос по ходу нынешнего.

«Спартак» после победы над московским «Динамо» готовился к игре с «Зенитом» в недельном цикле. «Зенит» в минувший четверг провел выездной матч Лиги Европы с норвежским «Молде», что может сказаться на функциональном состоянии футболистов Семака.

Дзюба отдохнул перед игрой со «Спартаком»

Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба получил возможность отдохнуть перед игрой со своим бывшим клубом, форвард не принимал участия в ответном матче с «Молде». После перехода в «Зенит» Дзюба стал настоящей грозой «Спартака», которому забивал в каждом сезоне, кроме предыдущего, когда попал в опалу к тренеру Роберто Манчини. Вся игра в нападении «сине-бело-голубых» в текущем сезоне сводится к поиску Дзюбы либо через центральную зону, либо через фланги. Сам форвард отвечает Сергею Семаку за доверие забитыми мячами.

Форвард "Зенит" Артём Дзюба (слева) радуется забитому голу | Источник: РИА "Новости"

В последних матчах «Зенита» наметилась тенденция: Дзюба и Себастьян Дриусси достигли взаимопонимания на поле и охотно снабжают мячами друг друга, что приводит к результативной игре. Но есть у Семака и план «Б»: в том случае, если в какой-то момент матча надо будет задавить соперника мощью, постараться использовать «стандарты» у ворот гостей, на поле одновременно могут появиться Дзюба и Антон Заболотный. Эта связка нападающих уже неплохо зарекомендовала себя в матчах отборочных раундов Лиги Европы.