10 свободных агентов, которые могли бы пригодиться клубам РПЛ

Источник: AP 2018

Клаудио Маркизио

«Зенит» летом никого не купил, тем не менее ещё может взять одного новичка — свободного агента Клаудио Маркизио. 32-летний полузащитник покинул «Ювентус», в котором провёл всю свою карьеру, и по-прежнему ищет новый клуб. По информации итальянских СМИ, лучшее предложение ему сделал «Зенит», но и «Порту» активно борется за итальянца. В пользу «драконов» желание семьи Маркизио жить в Португалии, а также участие «Порту» в Лиге чемпионов. Сейчас обозначили свой интерес к Клаудио и «Вильярреал» с «Ромой», правда, сам Маркизио утверждал, что в Италии будет выступать только за любимый «Ювентус».

Диего Полента

26-летний капитан «Насьонала» покинул клуб из Монтевидео по истечении срока контракта. В августе сообщали об интересе к кандидату в сборную Уругвая со стороны «Сельты» и «Фрозиноне», однако он всё ещё без работы. Полента уже выступал в Европе. В возрасте 19 лет защитник перебрался в «Дженоа», который отдавал его в аренду «Бари». Диего сыграл 86 матчей в Серии B, забил пять голов. Кстати, полтора года назад «Зенит» подумывал о покупке Поленты. О переговорах писал уругвайский журналист Фабиан Бертолини. Сейчас петербуржцам тоже нужно усиливать оборону — пора вернуться к кандидатуре Поленты?

Мигель Велозу

Другим временным кандидатом на замену травмированному Кристиану Нобоа в «Зените» мог бы стать 32-летний Велозу, за плечами которого более полусотни игр за сборную Португалии. По окончании сезона-2017/18 Велозу покинул «Дженоа». В прошлом чемпионате Италии он сыграл 22 матча, в которых забил один гол. Два месяца пропустил из-за мышечной травмы. Перед закрытием трансферного окна Мигель был близок к переезду в Англию, его агент вёл переговоры с «Вест Хэмом» и «Фулхэмом». Португалец выступал четыре года за киевское «Динамо», а, значит, его не удивишь жизнью в Восточной Европе.

Ласина Траоре

Бывший нападающий «Кубани», «Анжи» и ЦСКА вышел на рынок 31 августа после того, как с ним разорвал контракт «Монако». Минувший сезон у ивуарийца не заладился. Траоре уходил в аренду в «Амьен», где ни забил ни одного гола и сделал три голевые передачи в 18 матчах Лиги 1. Зато в чемпионате России Ласина помнят, для нашей лиги он достаточно хорош. Кому пригодился бы двухметровый нападающий? Допустим, «Краснодару», оставшемуся без своего лучшего бомбардира Фёдора Смолова, или «Динамо». Возможно, Дмитрий Селюк, агент Траоре, уже решает вопрос с каким-нибудь российским клубом.

Георги Миланов

Болгарский полузащитник до сих не определился с новой командой, хотя перестал быть игроком «армейцев» в середине мая. Существовал вариант поменять московский ЦСКА на софийский, но, видимо, Миланов вернётся на родину только в том случае, если не найдёт ничего за границей. В августе переговоры с Георги вели «Крылья Советов», возвращающие в Самару другого свободного агента — Йоана Молло. Сообщалось, что ему дают зарплату 600 тыс. евро в год, а Миланов выбирает между «Крыльями Советов» и клубом из немецкой Бундеслиги. На днях на горизонте появился венгерский «Види».

Балаж Джуджак

Экс-вингер «Анжи» и «Динамо» тоже ведёт переговоры с «Види». Эта команда участвовала в квалификации Лиги чемпионов, а осенью сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Джуджак имеет шанс возвратиться домой, однако стороны пока не договорились. Скорее всего, Миланов и Джуджак — кандидаты на одно место. Последние два сезона 31-летний венгр отыграл в клубе «Аль-Вахда» из ОАЭ: забил 13 голов и сделал 19 голевых передач в 42 матчах местного чемпионата. Судя по статистике, Балаж ещё не едет с рынка, пусть даже футбол в ОАЭ далёк по своему уровню от ведущих европейских лиг.

Сердар Таски

31-летний немецкий защитник покинул «Спартак», чтобы продолжить карьеру на исторической родине. Турецкие СМИ информировали в конце мая о приезде Таски в страну для подписания контракта с «Истанбул Башакшехир». Приехать-то приехал, а игроком этого клуба Сердар не стал. Экс-спартаковец по-прежнему остаётся в роли отдыхающего, хотя трансферное окно уже закрыто. Несколько дней назад стало известно о переговорах Таски с «Галатасараем». Пока они не завершились ничем. Но есть как минимум один не бедный клуб РПЛ, который хотел бы усилить центр обороны.

Шандау

Ещё один известный в России центральный защитник — 30-летний бразилец Шандау. В Премьер-Лиге он выступал за «Кубань» и «Анжи». Сыграл 101 матч и забил три гола. В марте 2017-го Шандау покинул махачкалинский клуб, который, по словам футболиста, остался должен ему денег. Защитник отправился в испанский «Спортинг» из Хихона, а ещё спустя полгода подписал контракт с «Серкль Брюгге» из Бельгии. Вот только сезон-2017/18 получился для бразильца скомканным — Шандау принял участие всего в девяти матчах разных турниров. Чтобы снова играть, нужно вернуться туда, где тебя хорошо знают. Например, в РПЛ.

Исаак Куэнка

Наш футбол не страдает от переизбытка ярких вингеров, так почему какому-нибудь клубу РПЛ бы не обратить внимание на 27-летнего экс-игрока «Барселоны»? В послужном списке Куэнки 80 матчей в Примере, восемь голов и девять голевых передач. Однако сейчас ему явно нужно перезагрузить карьеру после пустого сезона в «Хапоэле» из Беэр-Шевы. Испанец в конце августа пытался вернуться в родной «Реус», выступающий в Сегунде, вот только его контракт отказались регистрировать. Как пишет Mundo Deportivo, лига не верит, что указанная в договоре Куэнки зарплата реальна, а не превышает на самом деле лимит.

Александр Рязанцев