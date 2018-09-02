10 свободных агентов, которые могли бы пригодиться клубам РПЛ
Несмотря на то, что летнее трансферное окно в
Несмотря на то, что летнее трансферное окно в
«Зенит» летом никого не купил, тем не менее ещё может взять одного новичка — свободного агента Клаудио Маркизио. 32-летний полузащитник покинул «Ювентус», в котором провёл всю свою карьеру, и
26-летний капитан «Насьонала» покинул клуб из Монтевидео по истечении срока контракта. В августе сообщали об интересе к кандидату в сборную Уругвая со стороны «Сельты» и «Фрозиноне», однако он всё ещё без работы. Полента уже выступал в Европе. В возрасте 19 лет защитник перебрался в «Дженоа», который отдавал его в аренду «Бари». Диего сыграл 86 матчей в Серии B, забил пять голов. Кстати, полтора года назад «Зенит» подумывал о покупке Поленты. О переговорах писал уругвайский журналист Фабиан Бертолини. Сейчас петербуржцам тоже нужно усиливать оборону — пора вернуться к кандидатуре Поленты?
Другим временным кандидатом на замену травмированному Кристиану Нобоа в «Зените» мог бы стать 32-летний Велозу, за плечами которого более полусотни игр за сборную Португалии. По окончании сезона-2017/18 Велозу покинул «Дженоа». В прошлом чемпионате Италии он сыграл 22 матча, в которых забил один гол. Два месяца пропустил
Бывший нападающий «Кубани», «Анжи» и ЦСКА вышел на рынок 31 августа после того, как с ним разорвал контракт «Монако». Минувший сезон у ивуарийца не заладился. Траоре уходил в аренду в «Амьен», где ни забил ни одного гола и сделал три голевые передачи в 18 матчах Лиги 1. Зато в чемпионате России Ласина помнят, для нашей лиги он достаточно хорош. Кому пригодился бы двухметровый нападающий? Допустим, «Краснодару», оставшемуся без своего лучшего бомбардира Фёдора Смолова, или «Динамо». Возможно, Дмитрий Селюк, агент Траоре, уже решает вопрос с
Болгарский полузащитник до сих не определился с новой командой, хотя перестал быть игроком «армейцев» в середине мая. Существовал вариант поменять московский ЦСКА на софийский, но, видимо, Миланов вернётся на родину только в том случае, если не найдёт ничего за границей. В августе переговоры с Георги вели «Крылья Советов», возвращающие в Самару другого свободного агента — Йоана Молло. Сообщалось, что ему дают зарплату 600 тыс. евро в год, а Миланов выбирает между «Крыльями Советов» и клубом из немецкой Бундеслиги. На днях на горизонте появился венгерский «Види».
31-летний немецкий защитник покинул «Спартак», чтобы продолжить карьеру на исторической родине. Турецкие СМИ информировали в конце мая о приезде Таски в страну для подписания контракта с «Истанбул Башакшехир».
Ещё один известный в России центральный защитник — 30-летний бразилец Шандау. В
Наш футбол не страдает от переизбытка ярких вингеров, так почему
Среди игроков без контракта есть и достаточно известные российские футболисты. Один из них — 31-летний Рязанцев. По окончании сезона-2017/18 у полузащитника завершился договор с «Зенитом», но в прошлом чемпионате Александр выступал не за петербургскую команду, а за «Амкар». Провёл в составе пермяков 22 матча в разных турнирах, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Если Рязанцев не потерял желание продолжать карьеру, то спокойно найдет себе команду в