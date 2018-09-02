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13:49 (мск), источник: Советский спорт

«Енисей» — «Арсенал». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Енисея» и тульского «Арсенала» на матч шестого тура РПЛ.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Огуде, Комолов, Зотов, Торбинский, Костюков, Обрадович.

Запасные: Филиппов, Нестеренко, Гаджибеков, Гасанов, Занев, Семакин, Фатуллаев, Гавазай, Кутьин, Саркисов, Бодул.

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Григалава, Сокол, Мохаммед, Мирзов, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва.

Матч между командами состоится сегодня, 2 сентября, в Тюмени в 14:00 мск.

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