«Енисей» — «Арсенал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Енисея» и тульского «Арсенала» на матч шестого тура РПЛ.
Стали известны стартовые составы «Енисея» и тульского «Арсенала» на матч шестого тура РПЛ.
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Огуде, Комолов, Зотов, Торбинский, Костюков, Обрадович.
Запасные: Филиппов, Нестеренко, Гаджибеков, Гасанов, Занев, Семакин, Фатуллаев, Гавазай, Кутьин, Саркисов, Бодул.
«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.
Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, Григалава, Сокол, Мохаммед, Мирзов, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва.
Матч между командами состоится сегодня, 2 сентября, в Тюмени в 14:00 мск.