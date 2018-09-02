«Динамо» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Оренбурга» на матч шестого тура Российской
Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Оренбурга» на матч шестого тура Российской
Запасные: Лещук, Морозов, Соснин, Темников, Нунес Кардозу, Марков.
Запасные: Добвня, Руденко, Андреев, Малых, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов, Галаджан, Деспотович.
Встреча «Динамо» с «Оренбургом» состоится сегодня, 2 сентября, на стадионе «Арена Химки». Начало — в 16:30 по московскому времени.