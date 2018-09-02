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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Оренбурга» на матч шестого тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"
«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Луценко, Панченко.

Запасные: Лещук, Морозов, Соснин, Темников, Нунес Кардозу, Марков.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.

Запасные: Добвня, Руденко, Андреев, Малых, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

Встреча «Динамо» с «Оренбургом» состоится сегодня, 2 сентября, на стадионе «Арена Химки». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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