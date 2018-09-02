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17:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» и «Арсенал» сыграли вничью в шестом туре чемпионата России

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» и тульского «Арсенала» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Тюмени, завершилась со счетом 0:0.

«Арсенал» и «Енисей» набрали по 5 очков и делят 11−12-е места в турнирной таблице.

В следующем туре 16 сентября «Арсенал» примет самарские «Крылья Советов», а «Енисей» в этот же день в гостях сыграет с казанским «Рубином».

Енисей 0:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
2.09.2018, 14:00 Зрители: 1285 основной раунд: 6-й тур Геолог
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Дмитрий Аленичев Олег Кононов
Составы
Давид Юрченко (к) 55
Дмитрий Ятченко 3
Валерий Кичин 2
Алексей Грицаенко 13
Раде Дугалич 26
90+3′ Дмитрий Торбинский 6
Александр Зотов 7
Михаил Костюков 77
77′ Фегор Огуде 8
74′ Павел Комолов 5
Энис Гавазай 70
31′ Марко Обрадович 91
Артур Саркисов 11
1 Артур Нигматуллин
14 Анри Хагуш
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
71 Александр Денисов 69′
23 Игорь Горбатенко
70 Георгий Костадинов 65′
18 Лука Джорджевич
7 Кантемир Берхамов (к) 81′
5 Абдул Кадири Мохаммед
11 Сергей Ткачев 75′
19 Резиуан Мирзов
78 Зелимхан Бакаев 60′
22 Даниил Лесовой
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
4 Удары (всего) 4
1 Удары в створ 2
6 Угловые 3
21 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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