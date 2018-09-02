«Енисей» и «Арсенал» сыграли вничью в шестом туре чемпионата России

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Тюмени, завершилась со счетом 0:0.

«Арсенал» и «Енисей» набрали по 5 очков и делят 11−12-е места в турнирной таблице.

В следующем туре 16 сентября «Арсенал» примет самарские «Крылья Советов», а «Енисей» в этот же день в гостях сыграет с казанским «Рубином».