«Енисей» и «Арсенал» сыграли вничью в шестом туре чемпионата России
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» и тульского «Арсенала» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата России.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» и тульского «Арсенала» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Тюмени, завершилась со счетом 0:0.
«Арсенал» и «Енисей» набрали по 5 очков и делят 11−12-е места в турнирной таблице.
В следующем туре 16 сентября «Арсенал» примет самарские «Крылья Советов», а «Енисей» в этот же день в гостях сыграет с казанским «Рубином».
|Дмитрий Аленичев
|Олег Кононов
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|4
|Удары (всего)
|4
|1
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|3
|21
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)