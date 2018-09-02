Семин рассчитывает, что Смолов восстановится к матчу седьмого тура РПЛ

В субботу «Локомотив» проиграл «Краснодару» в гостях со счетом 1:2 в матче шестого тура первенства страны. Смолов получил повреждение в первом тайме и был заменен на 57-й минуте.
Генеральный директор московского клуба Илья Геркус сообщил ТАСС после игры, что у Смолова предварительно диагностирован ушиб коленного сустава.
«Сегодня Смолову сделали МРТ, подтвердился предварительный диагноз — ушиб коленного сустава. Пока сложно назвать сроки восстановления, но мы рассчитываем, что он вернется в состав к возобновлению чемпионата», — сказал Семин.
В чемпионате России запланирован перерыв на матчи национальных сборных. Встречи седьмого тура состоятся 14—17 сентября.
Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года. В текущем сезоне футболист провел за «Локомотив» четыре матча, в которых забил один гол.