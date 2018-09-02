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19:53 (мск), источник: ТАСС

Семин рассчитывает, что Смолов восстановится к матчу седьмого тура РПЛ

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассчитывает, что нападающий Федор Смолов успеет восстановиться к окончанию перерыва в Российской премьер-лиге, связанного с матчами национальных сборных. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Локомотив» проиграл «Краснодару» в гостях со счетом 1:2 в матче шестого тура первенства страны. Смолов получил повреждение в первом тайме и был заменен на 57-й минуте.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 6, 1.09.2018, 19:00
Краснодар
2Локомотив1

Генеральный директор московского клуба Илья Геркус сообщил ТАСС после игры, что у Смолова предварительно диагностирован ушиб коленного сустава.

«Сегодня Смолову сделали МРТ, подтвердился предварительный диагноз — ушиб коленного сустава. Пока сложно назвать сроки восстановления, но мы рассчитываем, что он вернется в состав к возобновлению чемпионата», — сказал Семин.

В чемпионате России запланирован перерыв на матчи национальных сборных. Встречи седьмого тура состоятся 14—17 сентября.

Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018 года. В текущем сезоне футболист провел за «Локомотив» четыре матча, в которых забил один гол.

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