Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Шальке-04
Герта
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Удинезе
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн2
Бордо0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бернли0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Уотфорд0
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Львов2
Александрия2
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал К
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо К
Карпаты
Футбол. Зарубежный
19:30
Барселона
Уэска
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо2
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг1
Фортуна Д1
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Уфа
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:30
Кьево
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:30
Торино
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
15:30
Кардифф Сити2
Арсенал3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
14:00
Десна0
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте2
Валенсия2
Все события
Фоторепортажи
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
6Первая пятерка. С кем сравнялся Семак
18:06 (мск), источник: Р-Спорт

Дзюба и Дриусси сыграют в атаке «Зенита» в матче шестого тура ЧР со «Спартаком»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси выйдут в стартовом составе санкт-петербургского «Зенита» в матче шестого тура чемпионата России по футболу, сообщается в официальном микроблоге «сине-бело-голубых» в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Полностью состав «Зенита» на предстоящую игру выглядит следующим образом: Андрей Лунёв (вратарь), Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Бранислав Иванович (капитан), Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Роберт Мак, Дриусси, Дзюба.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кому выгоден биатлонный скандал
Как фанаты "Спартака" прокомменитровали уход Промеса из команды
ЦСКА победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Дебют Куртуа и огненный Бензема. «Реал» разгромил «Леганес»
Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче 6-го тура ЧР
Черчесов: Сборная России на ЧМ не совершала подвигов
10 свободных агентов, которые могли бы пригодиться клубам РПЛ
Емелин перешел из «Нэшвилла» в омский «Авангард»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь