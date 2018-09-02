Дзюба и Дриусси сыграют в атаке «Зенита» в матче шестого тура ЧР со «Спартаком»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси выйдут в стартовом составе
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси выйдут в стартовом составе
Встреча пройдет в воскресенье в
Полностью состав «Зенита» на предстоящую игру выглядит следующим образом: Андрей Лунёв (вратарь), Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Бранислав Иванович (капитан), Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Роберт Мак, Дриусси, Дзюба.