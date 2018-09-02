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18:24 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Ахмата» разгромили «Уфу» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» одержали крупную победу над «Уфой» в матче шестого тура молодежного первенства России.

Встреча, состоявшаяся в Грозном, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Матч основных составов команд состоится позже в воскресенье.

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