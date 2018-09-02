Футболисты «Ахмата» разгромили «Уфу» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» одержали крупную победу над «Уфой» в матче шестого тура молодежного первенства России.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» одержали крупную победу над «Уфой» в матче шестого тура молодежного первенства России.
Встреча, состоявшаяся в Грозном, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Матч основных составов команд состоится позже в воскресенье.