Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче 6-го тура чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Химках в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Евгений Марков (63-я минута) и Евгений Луценко (90+4).

«Динамо» набрало 9 очков и вышло на 7-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, «Оренбург» с 10 очками остался на 5-й строчке.