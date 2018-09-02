Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче 6-го тура чемпионата России
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Химках в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Евгений Марков (63-я минута) и Евгений Луценко (90+4).
«Динамо» набрало 9 очков и вышло на 7-е место в турнирной таблице Российской
«Бело-голубые» в следующем туре чемпионата России сыграют на выезде с московским «Локомотивом», «Оренбург» примет
|Дмитрий Хохлов
|Владимир Федотов
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)