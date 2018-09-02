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18:33 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче 6-го тура чемпионата России

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Химках в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Евгений Марков (63-я минута) и Евгений Луценко (90+4).

«Динамо» набрало 9 очков и вышло на 7-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, «Оренбург» с 10 очками остался на 5-й строчке.

«Бело-голубые» в следующем туре чемпионата России сыграют на выезде с московским «Локомотивом», «Оренбург» примет санкт-петербургский «Зенит».

Динамо 2:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
2.09.2018, 16:30 Зрители: 6909 основной раунд: 6-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Владимир Федотов
Голы
63′ Евгений Марков (К. Панченко) 7
90+4′ Евгений Луценко (Евг. Марков, Т. Шуньич) 48
Составы
Антон Шунин (к) 1
Себастьян Хольмен 3
36′ Константин Рауш 34
Владимир Рыков 4
Тони Шуньич 44
Кирилл Панченко 8
Евгений Луценко 48
Абдул Азиз Тетте 5
34′ 90′ Федор Черных 10
Мигел Кардозу 9
90′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Антон Соснин 23
38′ 56′ Самба Соу 27
Евгений Марков 7
91 Евгений Фролов
19 Алексей Сутормин 75′
13 Сергей Терехов
6 Силвие Бегич 55′
10 Денис Попович
8 Даниэл Мишкич
29 Вадим Афонин (к)
9 Андрей Козлов
3 Михаил Сиваков 69′
7 Джордже Деспотович
58 Адессойе Ойеволе 46′
15 Дмитрий Андреев 80′
23 Сергей Бреев 43′
11 Андреа Чуканов
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 1
9 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
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