Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал К0
Заря Лг2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Динамо К0
Карпаты1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона2
Уэска1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит0
Спартак0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-040
Герта1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина0
Удинезе0
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Уфа
Футбол. Зарубежный
21:30
Аталанта
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:30
Кьево
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:30
Торино
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн2
Бордо0
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
17:00
Львов2
Александрия2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо2
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг1
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сент-Этьен0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
15:30
Кардифф Сити2
Арсенал3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
14:00
Десна0
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте2
Валенсия2
Все события
Фоторепортажи
10Это Гинер все купил: все новички ЦСКА
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
19:09 (мск), источник: ТАСС

Болельщики «Динамо» и «Анжи» вступили в потасовку из-за баннера в поддержку махачкалинцев

ХИМКИ /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Болельщики московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи» вступили в потасовку из-за баннера «Анжи», живи, выражавшего поддержку дагестанскому клубу. Это произошло по ходу матча динамовцев и «Оренбурга» на подмосковной «Арене-Химки», сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча «Динамо» и «Оренбурга» состоялась в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В конце первого тайма активные фанаты бело-голубых оскорбительными кричалками обратили внимание на перформанс в поддержку «Анжи». В настоящее время махачкалинский клуб испытывает финансовые проблемы, с тремя очками после шести матчей занимая последнее место в РПЛ.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 6, 2.09.2018, 16:30
Динамо
2Оренбург0

Некоторые болельщики «Динамо» с центральной трибуны, где с помощью букв на плакатах был собран текст «“Анжи”, живи», агрессивно отреагировали на данную акцию. Один из зрителей сорвал баннер, другой болельщик бело-голубых оказал физическое воздействие на одного из авторов плаката.

Стюарды и служба безопасности стадиона оперативно вмешались в происходящее и развели конфликтующие стороны. Всех участников потасовки удалили с сектора. Как удалось выяснить в пресс-службе «Динамо», официальная позиция клуба по данному инциденту появится после окончательного разбирательства и принятии решения со стороны РПЛ.

Следующий домашний матч «Динамо» проведет в рамках восьмого тура чемпионата России именно против «Анжи». Матч состоится 28 сентября.

Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Акинфеева
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
ЦСКА победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Семин рассчитывает, что Смолов восстановится к матчу 7 тура РПЛ
Евгениев день. Голы Маркова и Луценко принесли победу «Динамо»
Тренер сборной Хорватии обрушился с критикой на Роналду
«Спартак» с крупной победы стартовал в регулярном чемпионате КХЛ
«Зенит» играет со «Спартаком» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь