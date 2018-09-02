Болельщики «Динамо» и «Анжи» вступили в потасовку из-за баннера в поддержку махачкалинцев

Встреча «Динамо» и «Оренбурга» состоялась в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В конце первого тайма активные фанаты бело-голубых оскорбительными кричалками обратили внимание на перформанс в поддержку «Анжи». В настоящее время махачкалинский клуб испытывает финансовые проблемы, с тремя очками после шести матчей занимая последнее место в РПЛ.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 6, 2.09.2018, 16:30 Динамо 2 Оренбург 0

Некоторые болельщики «Динамо» с центральной трибуны, где с помощью букв на плакатах был собран текст «“Анжи”, живи», агрессивно отреагировали на данную акцию. Один из зрителей сорвал баннер, другой болельщик бело-голубых оказал физическое воздействие на одного из авторов плаката.

Стюарды и служба безопасности стадиона оперативно вмешались в происходящее и развели конфликтующие стороны. Всех участников потасовки удалили с сектора. Как удалось выяснить в пресс-службе «Динамо», официальная позиция клуба по данному инциденту появится после окончательного разбирательства и принятии решения со стороны РПЛ.