Болельщики «Динамо» и «Анжи» вступили в потасовку из-за баннера в поддержку махачкалинцев
ХИМКИ /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Болельщики московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи» вступили в потасовку
ХИМКИ /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Болельщики московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи» вступили в потасовку
Встреча «Динамо» и «Оренбурга» состоялась в рамках шестого тура Российской
Некоторые болельщики «Динамо» с центральной трибуны, где с помощью букв на плакатах был собран текст «“Анжи”, живи», агрессивно отреагировали на данную акцию. Один из зрителей сорвал баннер, другой болельщик
Стюарды и служба безопасности стадиона оперативно вмешались в происходящее и развели конфликтующие стороны. Всех участников потасовки удалили с сектора. Как удалось выяснить в
Следующий домашний матч «Динамо» проведет в рамках восьмого тура чемпионата России именно против «Анжи». Матч состоится 28 сентября.