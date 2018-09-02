Евгениев день. Голы Маркова и Луценко принесли победу «Динамо»
Московское «Динамо» переиграло на своем поле «Оренбург» 2:0. Голы забили тезки Евгений Марков и Евгений Луценко.
Московское «Динамо» переиграло на своем поле «Оренбург» 2:0. Голы забили тезки Евгений Марков и Евгений Луценко.
Это был первый матч соперников. Два года назад «Оренбург» уже играл в
В Москву «Оренбург» приехал командой первой пятерки, готовый, в случае победы догнать «Ростов» и «Спартак». Ниже после шестого тура точно оставались «Локомотив» и ЦСКА, действующие чемпион и
Когда команды осматривали поле, вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов тепло пообщался с бывшими одноклубниками. Он хоть сыграл совсем немного матчей за основу «Динамо», но успел со всеми подружиться. Чуть позже Фролов стал едва ли не главным врагом динамовских болельщиков, поскольку не спешил выбивать мяч в поле, когда тот к нему попадал.
Поляна, к слову, была в великолепном состоянии. «Оренбургу» каждую неделю приходиться подстраиваться — на его домашнем стадионе трава искусственная. Но это не помешало команде одержать уже две гостевые победы — над «Анжи» и «Крыльями Советов».
Кучка гостевых фанатов начала разминаться, едва команды вышли для приветствия. Ассортимент кричалок у них, конечно, уступает динамовскому, а дружно скандировать получалось только «Оренбург» и «Газовик» (бывшее название клуба).
Гости начали
А незадолго до этого на одной из центральных трибун завязалась заварушка с попытками ударов по лицу. Это
После перерыва пару раз пытался пробить издали Владимир Рыков. Этого требовала и фанатика трибуна, скандировавшая фамилию игрока и посвятившая ему баннер: «Вова Рыков — пушка страшная». Но оренбуржцы помнили его недавний гол «Спартаку» и накрывали.
«Динамо» прибавило, и это принесло плоды. Даже дважды! Выход на поле Евгения Маркова некоторые болельщики восприняли скептически. Ведь заменил он любимца публики темнокожего Самба Соу. Однако именно Марков на 63-й минуте кивком головы отправил мяч в нижний угол — 1:0. «Оренбург» мог отыграться, но Алексей Сутормин не попал в ворота из выгоднейшей позиции. А спустя еще пять минут Евгений Луценко убежал к воротам и забил второй мяч.
«Динамо» — «Оренбург» — 2:0 (0:0).
Голы: Марков, 63; Луценко, 90+4.
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Рауш, Шуньич, Рыков, Тетте, Соу (Марков, 56), Черных (Кардозу, 90), Жоаозиньо (Соснин, 90+2), Луценко, Панченко.
«Оренбург»: Фролов, Терехов, Сиваков (Деспотович, 69), Ойеволе (Андреев, 46), Бегич, Бреев (Чуканов, 43), Попович, Мишкич, Афонин, Козлов, Сутормин.
Предупреждения: Черных, 34; Рауш, 36; Соу, 38 — Бегич, 55; Сутормин, 75; Андреев, 80.
Автор: Игорь Зетилов