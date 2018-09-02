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19:49 (мск), источник: Р-Спорт

Защитник «Спартака» Жиго получил травму в матче с «Зенитом»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго получил травму в матче шестого тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом».

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Зенита» и «Спартака» проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге. Жиго получил травму ноги в первом тайме после того, как на нем нарушил правила нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Жиго продолжил игру, однако через несколько минут был заменен на Георгия Джикию. Защитник покидал поле при помощи медицинского персонала «Спартака».

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