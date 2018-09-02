Защитник «Спартака» Жиго получил травму в матче с «Зенитом»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго получил травму в матче шестого тура чемпионата России по футболу с
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго получил травму в матче шестого тура чемпионата России по футболу с
Встреча «Зенита» и «Спартака» проходит в воскресенье в
Жиго продолжил игру, однако через несколько минут был заменен на Георгия Джикию. Защитник покидал поле при помощи медицинского персонала «Спартака».