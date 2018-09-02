Установлен рекорд посещаемости домашних матчей «Зенита» в постсоветской истории

Встреча шестого тура чемпионата России с московским «Спартаком», проходящая на стадионе «Санкт-Петербург», собрала 61 467 зрителей.

Ранее сообщалось, что к этой игре была увеличена вместимость трибун арены.

Петербургский клуб превзошел достижение, установленное год назад, когда матч с «красно-белыми» увидели 53 099 человек.