Установлен рекорд посещаемости домашних матчей «Зенита» в постсоветской истории
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Встреча шестого тура чемпионата России с московским «Спартаком», проходящая на стадионе «Санкт-Петербург», собрала 61 467 зрителей.
Ранее сообщалось, что к этой игре была увеличена вместимость трибун арены.
Петербургский клуб превзошел достижение, установленное год назад, когда матч с «красно-белыми» увидели 53 099 человек.
Самым посещаемым домашним матчем «Зенита» за последние 34 года остается встреча чемпионата СССР против киевского «Динамо» в 1984 году (70 тысяч зрителей).