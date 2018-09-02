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20:52 (мск), источник: Р-Спорт

Установлен рекорд посещаемости домашних матчей «Зенита» в постсоветской истории

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Санкт-петербургский «Зенит» установил рекорд посещаемости домашних матчей в постсоветской истории футбольного клуба, сообщается на официальном сайте команды.

Встреча шестого тура чемпионата России с московским «Спартаком», проходящая на стадионе «Санкт-Петербург», собрала 61 467 зрителей.

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Ранее сообщалось, что к этой игре была увеличена вместимость трибун арены.

Петербургский клуб превзошел достижение, установленное год назад, когда матч с «красно-белыми» увидели 53 099 человек.

Самым посещаемым домашним матчем «Зенита» за последние 34 года остается встреча чемпионата СССР против киевского «Динамо» в 1984 году (70 тысяч зрителей).

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