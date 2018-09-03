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02:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Во время матча «Зенит» — «Спартак» на поле упал квадрокоптер

В середине второго тайма матча 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» на поле стадиона «Санкт-Петербург» упал квадрокоптер.

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фотографий
36
фотографий
36
фотографий

В игре была пауза, оказывалась помощь одному из игроков, поэтому судье Владимиру Москалеву не пришлось прерывать матч.

С поля остатки разбившегося квадрокоптера убрал защитник «Спартака» Георгий Джикия.

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