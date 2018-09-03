Во время матча «Зенит» — «Спартак» на поле упал квадрокоптер
В середине второго тайма матча 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» на поле стадиона «Санкт-Петербург» упал квадрокоптер.
В середине второго тайма матча 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» на поле стадиона «Санкт-Петербург» упал квадрокоптер.
В игре была пауза, оказывалась помощь одному из игроков, поэтому судье Владимиру Москалеву не пришлось прерывать матч.
С поля остатки разбившегося квадрокоптера убрал защитник «Спартака» Георгий Джикия.