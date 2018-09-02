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21:03 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» потерял первые очки в РПЛ в матче со «Спартаком»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Спартак» идет вторым и уступает лидеру два балла. Петербургский клуб потерял очки впервые в текущем чемпионате.

В следующем туре 16 сентября «Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» в этот же день примет грозненский «Ахмат».

Зенит 0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
2.09.2018, 19:00 основной раунд: 6-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Массимо Каррера
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Эльмир Набиуллин 15
45′ Бранислав Иванович (к) 6
Луиш Нету 13
Александр Ерохин 21
Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
79′ Роберт Мак 20
Антон Заболотный 29
50′ Себастьян Дриусси 11
Эрнани 33
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов 45′
25 Лоренсо Мельгарехо 83′
16 Сальваторе Боккетти 34′
27 Александр Ломовицкий
47 Роман Зобнин
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 54′
11 Фернанду
2 Самюэль Жиго 27′
14 Георгий Джикия
99 Педро Роша 63′
19 Александр Самедов
8 Денис Глушаков (к) 79′
71 Ивелин Попов 90+3′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 1
5 Угловые 1
14 Фолы 10
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
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