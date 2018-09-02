«Зенит» потерял первые очки в РПЛ в матче со «Спартаком»

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России , «Спартак» идет вторым и уступает лидеру два балла. Петербургский клуб потерял очки впервые в текущем чемпионате.

В следующем туре 16 сентября «Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» в этот же день примет грозненский «Ахмат».