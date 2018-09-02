«Зенит» потерял первые очки в РПЛ в матче со «Спартаком»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Футболисты
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Футболисты
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в
«Зенит» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Спартак» идет вторым и уступает лидеру два балла. Петербургский клуб потерял очки впервые в текущем чемпионате.
В следующем туре 16 сентября «Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» в этот же день примет грозненский «Ахмат».
|Сергей Семак
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)