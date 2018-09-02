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21:18 (мск), источник: Sport24

«Спартак» без Промеса не забил, «Зенит» с Дзюбой — тоже. 0:0 в Питере

Все о самом крутом матче нового сезона РПЛ.

Источник: Sport24

Матч в Петербурге стал историческим с точки зрения посещаемости. Учитывая высокий интерес со стороны зрителей, «Зенит» сначала начал продавать билеты на часть временных конструкций, которые не демонтировали после ЧМ. А когда и они оказались проданы, в кассы поступили билеты на места с ограниченным обзором. Опять же, как на чемпионате мира. Солдаут случился за 40 минут до начала матча.

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При объявлении составов особого внимания от болельщиков обоих клубов удостоился Артем Дзюба. Вираж традиционно для этого сезона встретил форварда овациями. В отличие от фанатов «Спартака»…

Массимо Каррера не выставил на главный матч главного игрока — Квинси Промеса. Потому что голландец теперь работник другого клуба — «Севильи». «Спартак» начинает жизнь без Квинси в таком составе.

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«Зенит» не продавал лучшего игрока, но и не купил никого. После травмы Нобоа состав питерцев — довольно предсказуемая история. Уж совсем на всякий случай — Артем Дзюба в основе против «Спартака», ну как иначе.

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На 18-й минуте Педро Роша (которому после ухода Промеса пора бы играть в футбол) ввинтился в штрафную, где встретился с ногой Ивановича. В принципе, это был пенальти. Но VAR в РПЛ нет. «Спартак» пенальти не получил. «Иванович совершил нарушение в штрафной площади на Педро Роше, фол бы 100 процентов. Самая настоящая подножка. За такое назначается пенальти», — это слова Сергея Хусаинова специально для Sport24.

Вообще на поле был не столько футбол. Сколько бойня. Все били друг друга. Иногда по правилам, иногда совсем нет. Москалев оформил несколько желтых карточек, Мельгарехо дал бутсой по лицу Дриусси (притом в штрафной площади), Боккетти максимизировал жесткость. В общем, обошлось без удалений и пенальти — что странно.

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Сам же футбол при этом получился вполне качественным. У «Спартака» классно внедрялся в штрафную Мельгарехо, Роша неплохо работал в режиме «соло», Зобнин создавал атаки. Правда, «Зенита», но обрезом спартаковца хозяева не воспользовались. У «Зенита» в свободные зоны врывались почти все, но опаснее всего бил в упор Ерохин. Максименко выручил — нули к перерыву.

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61 467 зрителей смотрели за этим шоу. Прямо на уровне ЧМ-2018.

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Артем Дзюба делал примерно все, чтобы организовать гол в ворота бывшей команды. Неплохо боролся за верховые кроссы — есть. Скидывал мяч партнерам — есть. Отдавал передачи (в том числе между ног) им же — есть. Бил по воротам — есть. Рубился каждый эпизод — есть. Но Дзюба «Спартаку» так и не забил. И для «Зенита» его не сочинил.

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У «Зенита» был еще один хедлайнер атак. Эрнани на 50-й вышел вместо Дриусси и успел побывать в центре двух топ-эпизодов — бил в упор и ногой, и головой. Первый вариант — прямо в руки Максименко. Второй — выше. Бразилец мог стать MVP встречи, но не стал. Как и Дзюба.

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«Спартак» во втором тайме был совсем не так мобилен и убедителен как в первом. Не самая креативная тактика «Зенита» (прессинг, давление, кроссы) трансформировалась в бронирование чужой половине поля. Красно-белые атаковали мало, хотя Джикия после углового вполне мог забить единственный мяч в игре. Но не забил.

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Мак, Смольников, Дзюба, Кузяев, Эрнани — все они неслись в штрафную «Спартака», даже работали с мячом внутри нее, но красно-белые защищались реально со словом «страсть». И Максименко сыграл четко. 0:0 в главном матче тура — это было очень даже зрелищно. Пусть и без голов.

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Чемпионат России. 6-й тур.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:0 (0:0).

«Зенит»: Лунев, Набиуллин, Нету, Иванович, Смольников, Ерохин, Кузяев, Паредес, Мак (Заболотный, 79), Дриусси (Эрнани, 50), Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Мельгарехо, Боккетти, Жиго (Джикия, 27), Рассказов, Фернандо, Глушаков (Попов, 79), Зобнин, Педро Роша (Самедов, 63), Ломовицкий, Зе Луиш.

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