Дзюба сломал Жиго. Его дисквалифицируют на 6 матчей?

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Похоже, что у Жиго разрыв крестообразных связок. Это довольно просто понять, если внимательно посмотреть повтор столкновения с Дзюбой.

Одни пишут, что Артём ударил защитника «Спартака» в колено. Это не так.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 6, 2.09.2018, 19:00 Зенит 0 Спартак 0

Другие подозревают, что зенитовец наступил французу на ногу, когда тот лежал на земле. Этого тоже не было.

Нам нужно сосредоточить внимание на первом шаге Самуэля после толчка в спину: Жиго выбрасывает левую ногу, приземляется на неё, и голень остается на месте относительно разворачивающегося корпуса. Судя по механизму, это «ужасная триада», когда одновременно рвутся и кресты, и мениск, и боковая связка.

Логичен вопрос: как же француз вновь вышел на поле с такой травмой и отыграл ещё 3 минуты?! Здесь всё типично. Местными манипуляциями определить разрыв связок в этот момент сложно. Помочь может разве что отдельный доктор, наблюдающий за матчем по ТВ в режиме реального времени. Плюс пребывающий в шоковом состоянии игрок чаще сам требует врачей выпустить его на поле. В-третьих, первые минуты коленный сустав еще не наполнен кровью, а его функция поддерживается за счёт мощного мышечного корсета. Примеры привести очень легко: так же выходил на поле Кокорин в «Зените», Оланаре в ЦСКА, Панченко в «Динамо».

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Если не произойдёт чуда, то печальный диагноз Жиго будет поставлен в течение ближайших часов, и в этот момент мы подойдём к серьёзному прецеденту. 28 августа 2011 года примерно на том же участке поля спартаковец Веллитон пошёл в верховую борьбу с армейцем Игорем Акинфеевым.

Вратарь, считавшийся в том случае таким же полевым игроком, получил удар в корпус от опоздавшего к мячу форварда и, неудачно приземлившись, порвал крестообразные связки. После этого эпизода против лидера «Спартака» началась крупномасштабная кампания.

1. Гендиректор армейцев Роман Бабаев назвал Веллитона конченным подонком.

2. «Зенит» и ЦСКА выступили с совместным обращением с требованием дисквалифицировать форварда, не в первый раз сталкивающегося с вратарями (хоть и предыдущий случай с Габуловым не имел умысла).

3. Комитет по этике наказал спартаковца шестью матчами дисквалификации, и после этой истории надломленный Веллитон так и не вернулся на прежний уровень.

Столкновение Дзюбы с Жиго, хоть и не является копией случая с Акинфеевым, но произошло в похожей формуле: борьба, сильный толчок в корпус, неудачное приземление на ногу. Так стоит ли нам ждать выступлений от «Спартака»?

Ответ: скорее всего нет.

Во-первых, дисквалификация Веллитона — одно из самых странных решений в истории российского футбола. В недавней беседе со мной нынешний глава судейского корпуса Александр Егоров прямо сказал: «Это игровой эпизод, и наказывать спартаковца было не за что».

Во-вторых, гендиректор «Спартака» Сергей Родионов — спокойный и футбольный человек, который оценивает эпизоды не эмоционально, а как профи. Он наверняка заметил, что с первой минуты матча Жиго при развитии атаки жестикулировал, не находя адреса для паса. В последнем случае он также долго избавлялся от мяча, подпустил Дзюбу близко к мячу, спровоцировав того на движение, после чего поставил корпус и получил тот самый толчок, которых бывает великое множество в каждом из матчей.

В-третьих, Жиго — не лучший вратарь России, а Дзюба — не бразильский форвард не самой административно сильной команды. Артём — форвард «Зенита» и новая надежда нации.

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Травма защитника «Спартака», великолепно проявившего себя в начале чемпионата, — это трагедия и несчастный случай одновременно. И надо признать, что произошла она в жесточайшем матче, где было много борьбы, а не голов и футбола.

0:0 — единственно верный результат матча «Зенита» и «Спартака».