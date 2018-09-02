Дзюба сломал Жиго. Его дисквалифицируют на 6 матчей?
Ведущий защитник «Спартака», судя по всему, рвёт «кресты». Как Акинфеев в эпизоде с Веллитоном. Это главный эпизод матча лидеров.
Ведущий защитник «Спартака», судя по всему, рвёт «кресты». Как Акинфеев в эпизоде с Веллитоном. Это главный эпизод матча лидеров.
Похоже, что у Жиго разрыв крестообразных связок. Это довольно просто понять, если внимательно посмотреть повтор столкновения с Дзюбой.
Одни пишут, что Артём ударил защитника «Спартака» в колено. Это не так.
Другие подозревают, что зенитовец наступил французу на ногу, когда тот лежал на земле. Этого тоже не было.
Нам нужно сосредоточить внимание на первом шаге Самуэля после толчка в спину: Жиго выбрасывает левую ногу, приземляется на неё, и голень остается на месте относительно разворачивающегося корпуса. Судя по механизму, это «ужасная триада», когда одновременно рвутся и кресты, и мениск, и боковая связка.
Логичен вопрос: как же француз вновь вышел на поле с такой травмой и отыграл ещё 3 минуты?! Здесь всё типично. Местными манипуляциями определить разрыв связок в этот момент сложно. Помочь может разве что отдельный доктор, наблюдающий за матчем по ТВ в режиме реального времени. Плюс пребывающий в шоковом состоянии игрок чаще сам требует врачей выпустить его на поле.
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Вратарь, считавшийся в том случае таким же полевым игроком, получил удар в корпус от опоздавшего к мячу форварда и, неудачно приземлившись, порвал крестообразные связки. После этого эпизода против лидера «Спартака» началась крупномасштабная кампания.
1. Гендиректор армейцев Роман Бабаев назвал Веллитона конченным подонком.
2. «Зенит» и ЦСКА выступили с совместным обращением с требованием дисквалифицировать форварда, не в первый раз сталкивающегося с вратарями (хоть и предыдущий случай с Габуловым не имел умысла).
3. Комитет по этике наказал спартаковца шестью матчами дисквалификации, и после этой истории надломленный Веллитон так и не вернулся на прежний уровень.
Столкновение Дзюбы с Жиго, хоть и не является копией случая с Акинфеевым, но произошло в похожей формуле: борьба, сильный толчок в корпус, неудачное приземление на ногу. Так стоит ли нам ждать выступлений от «Спартака»?
Ответ: скорее всего нет.
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Травма защитника «Спартака», великолепно проявившего себя в начале чемпионата, — это трагедия и несчастный случай одновременно. И надо признать, что произошла она в жесточайшем матче, где было много борьбы, а не голов и футбола.
0:0 — единственно верный результат матча «Зенита» и «Спартака».
Дмитрий Егоров