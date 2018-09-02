«Новый сезон охоты открыт». Что окружало суперматч «Зенит» — «Спартак»
Дзюбу хейтили и обожали, на стадионе жарили мясо, а болельщики
Дзюбу хейтили и обожали, на стадионе жарили мясо, а болельщики
«Зенит» очень мощно анонсировал матч со «Спартаком». Вот прямо очень. По всему городу висели постеры, активно призывающие посетить не только игру, но и
Свиные ребра пользовались особым спросом. Даже больше, чем всеми любимая шаверма. Кстати, спартаковских болельщиков в очередях за мясными блюдами было не видно.
Еще один крутой маркетинговый ход
Фанатов из Москвы приехало много — порядка 5 тысяч. Но за пару часов до стартового свистка никого не было видно. Часть болельщиков нежилась на солнышнке на берегу Финского залива рядом со стадионом. У арены вообще была мирная обстановка. Даже ни одного пьяного не встретила.
Зато сотрудники полиции могли спокойно сидеть на скамейке и наслаждаться воскресным вечером. На футбол неторопливо шли семейные пары с детишками, молодые девушки в красивых платьях, пожилые люди. На секунду даже показалось, что футбол в России стал цивилизованным и семейным видом спорта. По крайне мере, «Зенит» к этому стремится.
Но, конечно, как только команды вышли на разминку, фанаты «Зенита» и «Спартака» занялись своим любимым делом: свистеть и кричать. Ну ладно, хоть
Не обошлось и без яркого перфоманса питерского «Виража». Остроумные карикатуры и подпись «Новый сезон охоты открыт». Зачем вот только жечь файеры еще до начала игры — решительно непонятно. Хорошо, что хоть крыша была открыта, а то весь матч пришлось бы дышать гарью.
На поле же Сергей Шнуров вручал Артему Дзюбе приз лучшему игроку месяца. С гостевой трибуны моментально понеслось: «Хоп давай, давай — Дзюбу н… посылай».
Конечно, питерцы тут же ответили: начали спартаковскую розочку жечь на трибуне, вывесили провокационный плакат с напоминанием о прошлом матче команд в Северной столице.
С первых минут фанатские сектора орали, как сумасшедшие. Будто там сидели маленькие дети, желающие перекричать друг друга. После первого тайма на табло было 0:0. Нули остались и к финальному свистку.
Под конец игры фанаты «Спартака» сделали
Чемпионат России. 6-й тур
«Зенит»: Лунев, Набиуллин, Нету, Иванович, Смольников, Ерохин, Кузяев, Паредес, Мак (Заболотный, 79), Дриусси (Эрнани, 50), Дзюба.
«Спартак»: Максименко, Мельгарехо, Боккетти, Жиго (Джикия, 27), Рассказов, Фернандо, Глушаков (Попов, 79), Зобнин, Педро Роша (Самедов, 63), Ломовицкий, Зе Луиш.
Дарья Тубольцева