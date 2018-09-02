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22:34 (мск), источник: Sport24

«Новый сезон охоты открыт». Что окружало суперматч «Зенит» — «Спартак»

Дзюбу хейтили и обожали, на стадионе жарили мясо, а болельщики красно-белых красиво зажгли.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

«Зенит» очень мощно анонсировал матч со «Спартаком». Вот прямо очень. По всему городу висели постеры, активно призывающие посетить не только игру, но и гриль-фест. Третий гастрономический фестиваль в истории стадиона «Санкт-Петербург» был на «мясную» тематику. Нетрудно догадаться, почему. Мясо на гриле, бургеры со свининой, буррито и блины с мясом — все к матчу с красно-белыми.

Свиные ребра пользовались особым спросом. Даже больше, чем всеми любимая шаверма. Кстати, спартаковских болельщиков в очередях за мясными блюдами было не видно.

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Еще один крутой маркетинговый ход сине-бело-голубых — идея с календарем. Клуб очень смешно обыграл мем про третье сентября. Банальная и легкая тема, а получилось просто топ. «Зенит» установил на стадионе большой календарь. Его можно перевернуть, а там, конечно, снова третье сентября. И все это под песню Михаила Шуфутинского.

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Фанатов из Москвы приехало много — порядка 5 тысяч. Но за пару часов до стартового свистка никого не было видно. Часть болельщиков нежилась на солнышнке на берегу Финского залива рядом со стадионом. У арены вообще была мирная обстановка. Даже ни одного пьяного не встретила.

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Зато сотрудники полиции могли спокойно сидеть на скамейке и наслаждаться воскресным вечером. На футбол неторопливо шли семейные пары с детишками, молодые девушки в красивых платьях, пожилые люди. На секунду даже показалось, что футбол в России стал цивилизованным и семейным видом спорта. По крайне мере, «Зенит» к этому стремится.

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Но, конечно, как только команды вышли на разминку, фанаты «Зенита» и «Спартака» занялись своим любимым делом: свистеть и кричать. Ну ладно, хоть что-то в этой жизни неизменно. Питерцы, кстати, еще перед матчем успели потроллить оппоненета из-за продажи Промеса. Сделал это и сам «Зенит», заклеив фото голландца Глушаковым.

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Не обошлось и без яркого перфоманса питерского «Виража». Остроумные карикатуры и подпись «Новый сезон охоты открыт». Зачем вот только жечь файеры еще до начала игры — решительно непонятно. Хорошо, что хоть крыша была открыта, а то весь матч пришлось бы дышать гарью.

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На поле же Сергей Шнуров вручал Артему Дзюбе приз лучшему игроку месяца. С гостевой трибуны моментально понеслось: «Хоп давай, давай — Дзюбу н… посылай».

Конечно, питерцы тут же ответили: начали спартаковскую розочку жечь на трибуне, вывесили провокационный плакат с напоминанием о прошлом матче команд в Северной столице.

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С первых минут фанатские сектора орали, как сумасшедшие. Будто там сидели маленькие дети, желающие перекричать друг друга. После первого тайма на табло было 0:0. Нули остались и к финальному свистку.

Под конец игры фанаты «Спартака» сделали кое-то симпатичное. Огоньки смотрелись ну очень миленько, что совсем не сочеталось с тем, что они выкрикивали до и после этого. Отношения фанатов команд точно не назовешь «миленькими», но сегодня все было относительно спокойно.

Чемпионат России. 6-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 0:0 (0:0)

«Зенит»: Лунев, Набиуллин, Нету, Иванович, Смольников, Ерохин, Кузяев, Паредес, Мак (Заболотный, 79), Дриусси (Эрнани, 50), Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Мельгарехо, Боккетти, Жиго (Джикия, 27), Рассказов, Фернандо, Глушаков (Попов, 79), Зобнин, Педро Роша (Самедов, 63), Ломовицкий, Зе Луиш.

Дарья Тубольцева

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