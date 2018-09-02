Футболист «Спартака» Ханни пожаловался на недостаток игрового времени в команде

Источник: РИА "Новости"

27-летний алжирец, имеющий французское гражданство, в текущем сезоне принял участие в одном матче «Спартака». Ранее в СМИ появилась информация, что у полузащитника возник конфликт с Каррерой, из-за чего тренер перестал выпускать игрока на поле. Однако сам Каррера опроверг это, а позднее стало известно, что «Спартак» отказался продавать Ханни в турецкий «Бешикташ».

«Я разочарован сложившейся ситуацией, не понимаю, почему так происходит, — написал футболист. — Я никогда не говорил, что мне не нравится моя позиция на поле, я профессиональный футболист и сказал тренеру, что готов играть на любой позиции. Все, что я прошу, это игровое время».