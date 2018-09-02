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2 сентября, источник: Р-Спорт

«Ахмат» обыграл «Уфу» в шестом туре РПЛ

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты «Уфы» проиграли четвертый матч подряд в чемпионате России, уступив грозненскому «Ахмату» в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Грозном, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых дубль оформил Магомед Митришев (57 и 59-я минуты), у гостей отличился Кэтэлин Карп (82).

«Ахмат» набрал 7 очков и покинул зону вылета, на счету уфимцев осталось 4 балла. В следующем туре команда Сергея Томарова примет московский ЦСКА, грозненцы сыграют в Москве со «Спартаком».

Ахмат 2:1
Первый тайм: 0:0
Уфа
2.09.2018, 21:30 основной раунд: 6-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Игорь Ледяхов Сергей Томаров
Голы
58′ Магомед Митришев 95
59′ Магомед Митришев (Риз. Уциев) 95
8 Кэтэлин Карп (Д. Сысуев) 82′
Составы
Виталий Гудиев 33
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
24′ Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
90+3′ Бернард Бериша 77
Силва Лима Исмаэл 11
43′ Антон Швец 23
74′ Магомед Митришев 95
Евгений Харин 59
80′ Беким Балай 18
Заур Садаев 9
65′ Родолфу 2
Идрисса Думбья 8
31 Александр Беленов
33 Александр Сухов 88′
17 Дмитрий Живоглядов
15 Александр Пуцко
27 Йонуц Неделчару 75′
8 Кэтэлин Карп
7 Дмитрий Сысуев
44 Силвестр Игбун
20 Денис Тумасян 72′ 4′
78 Игорь Дивеев
13 Азамат Засеев (к) 61′
9 Ондржей Ванек
19 Иван Пауревич 65′
11 Ловро Бизяк
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
7 Удары в створ 3
7 Угловые 2
16 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
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