«Ахмат» обыграл «Уфу» в шестом туре РПЛ
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты «Уфы» проиграли четвертый матч подряд в чемпионате России, уступив грозненскому «Ахмату» в матче шестого тура Российской
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболисты «Уфы» проиграли четвертый матч подряд в чемпионате России, уступив грозненскому «Ахмату» в матче шестого тура Российской
Встреча, состоявшаяся в Грозном, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, в составе которых дубль оформил Магомед Митришев (57 и 59-я минуты), у гостей отличился Кэтэлин Карп (82).
«Ахмат» набрал 7 очков и покинул зону вылета, на счету уфимцев осталось 4 балла. В следующем туре команда Сергея Томарова примет московский ЦСКА, грозненцы сыграют в Москве со «Спартаком».
|Игорь Ледяхов
|Сергей Томаров
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|4
|7
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)