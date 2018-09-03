Игорь Ледяхов подал в отставку с поста главного тренера ФК «Ахмат»

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Ахмат» в матче шестого тура чемпионата России победил дома «Уфу» со счетом 2:1. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.

«Да, я ухожу в отставку», — сказал Ледяхов.