Игорь Ледяхов подал в отставку с поста главного тренера ФК «Ахмат»
МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игорь Ледяхов покинул пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат». Об этом специалист сообщил ТАСС по телефону.
МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игорь Ледяхов покинул пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат». Об этом специалист сообщил ТАСС по телефону.
В воскресенье «Ахмат» в матче шестого тура чемпионата России победил дома «Уфу» со счетом 2:1. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.
«Да, я ухожу в отставку», — сказал Ледяхов.
Ледяхов возглавил «Ахмат» в мае. До назначения на протяжении месяца он был исполняющим обязанности главного тренера команды.