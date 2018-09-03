«Ахмат» рассматривает нескольких специалистов на должность главного тренера команды

В воскресенье «Ахмат» победил дома «Уфу» со счетом 2:1 в матче шестого тура чемпионата России. После встречи главный тренер «Ахмата» Ледяхов объявил, что подал в отставку.

«Этот матч стал последним для Игоря Ледяхова в должности главного тренера нашей команды, — написал Кадыров. — Он по своей инициативе подал в отставку, она была принята руководством клуба. В данный момент рассматриваем несколько вариантов приглашения специалиста на должность главного тренера. Думаю, что этот вопрос будет решен без особой задержки».