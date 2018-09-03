«Ахмат» рассматривает нескольких специалистов на должность главного тренера команды
ТАСС, 3 сентября. Грозненский «Ахмат» рассматривает несколько кандидатур на должность главного тренера команды после отставки Игоря Ледяхова. Об этом в своем
ТАСС, 3 сентября. Грозненский «Ахмат» рассматривает несколько кандидатур на должность главного тренера команды после отставки Игоря Ледяхова. Об этом в своем
В воскресенье «Ахмат» победил дома «Уфу» со счетом 2:1 в матче шестого тура чемпионата России. После встречи главный тренер «Ахмата» Ледяхов объявил, что подал в отставку.
«Этот матч стал последним для Игоря Ледяхова в должности главного тренера нашей команды, — написал Кадыров. — Он по своей инициативе подал в отставку, она была принята руководством клуба. В данный момент рассматриваем несколько вариантов приглашения специалиста на должность главного тренера. Думаю, что этот вопрос будет решен без особой задержки».
«Ахмат» после шести туров занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.