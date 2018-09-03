Ледяхов не удержался в «Ахмате» до «Спартака». Первая отставка сезона в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопросы корреспондента «Матч-ТВ» по горячим следам после игры «Ахмата» с «Уфой» (2:1), Игорь Ледяхов ни словом не обмолвился о грядущих изменениях в жизни и совершенно не производил впечатления человека на пороге отставки. После трудовой победы сама мысль о ней могла показаться абсурдной. Что случилось в те несколько минут между выходом тренера в прямой эфир и пресс-конференцией в Грозном, неизвестно. Но там прозвучало неожиданное заявление.

«У меня к вам буквально два слова. Я принял решение подать в отставку, и думаю, что эту отставку примут. Всё, добавить нечего. При случае поговорим дальше», — сказал Ледяхов.

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На постоянной основе Ледяхов возглавил «Ахмат» во время межсезонья. Под руководством специалиста грозненцы провели шесть матчей в чемпионате России и набрали семь очков.

В следующем туре они встретятся в Москве со «Спартаком». После матча с «Уфой» футболисты получат несколько дней отдыха, после чего начнётся подготовка к следующей встрече чемпионата России. Правда, ушли футболисты на выходные в недоумении: уход тренера застал врасплох не только болельщиков с журналистами.

«Не ожидали такого поворота событий, но, как тренер сказал, жизнь продолжается, это футбол, — заметил защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. — Мы такие же наёмные люди. В принципе, как таковых трудностей соперник сегодня не доставил. Мы играли первым номером, а «Уфа» большую часть времени оборонялась. Самым главным было держать концентрацию на протяжении всего матча. В последние 10 минут немного прибавил нервозности гол в свои ворота. А так, в принципе, справились со своей задачей и ничего не дали создать «Уфе».

«Для меня решение Ледяхова неожиданное, — добавил Антон Швец. — Он нам сказал об этом в раздевалке. Мы не знаем, кто будет новым главным тренером. Об уходе Ледяхова узнали буквально пять минут назад, и на самом деле это неожиданно».

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что исполнять обязанности главного тренера команды будет Руслан Идигов.

«Дорогие друзья! Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Игорь Ледяхов подал в отставку. Об этом специалист объявил на пресс-конференции после матча 6-го тура с «Уфой». Почти пять лет, с небольшим перерывом, Игорь Анатольевич трудился в клубе в должности старшего тренера, исполняющего обязанности главного тренера, затем и главного тренера. Сам факт совместной работы на протяжении долгого периода времени говорит о том, что в клубе ценили деловые, профессиональные и человеческие качества Ледяхова.

В то же время, в определённый период наступает момент, когда стороны прекращают сотрудничество. Это случается по разным причинам, будь то окончание трудового соглашения, в связи с заявлением тренера об отставке, в связи с неудовлетворительными результатами, и по другим причинам. От имени болельщиков клуба и себя лично благодарю Игоря Анатольевича за работу в клубе, желаю ему удачи в профессиональной карьере и всего самого хорошего. Исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Идигов", — написал Даудов в социальной сети «Вконтакте».