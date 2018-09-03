Первый ноль «Зенита»

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В воскресенье завершился шестой тур чемпионата России, главный матч которого состоялся в Санкт-Петербурге, где «Зенит» принимал «Спартак». Битва лидеров премьер-лиги, собравшая на трибунах 61 467 зрителей, изобиловала жесткими единоборствами и эмоциями, однако до голов дело так и не дошло. Сыграв вничью 0:0, петербуржцы допустили первую осечку, но сохранили двухочковое преимущество над москвичами в турнирной таблице.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 6, 2.09.2018, 19:00 Зенит 0 Спартак 0

Матч «Зенит» — «Спартак» смело можно было назвать центральным не только в шестом туре, но и в первом круге чемпионата России, потому как обе команды успешно начали сезон и сразу продемонстрировали серьезность своих намерений в борьбе за золотые медали. Петербуржцы показали на старте максимальный результат, набрав 15 очков, а москвичи взяли на два балла меньше. Правда, сине-бело-голубые еще не встречались с основными конкурентами, тогда как красно-белые сыграли с «Локомотивом» и «Краснодаром», а также с «Оренбургом», который удивил достаточно высокой степенью боевой готовности к первенству. Кстати, поэтому определить фаворита в так называемом дерби двух столиц было непросто. «Зенит», конечно, имел преимущество домашнего поля. С другой стороны, в четверг он неубедительно выглядел в ответном квалификационном матче Лиги Европы с норвежским «Мольде», в котором затратил немало сил и эмоций.

Впрочем, в сегодняшнем «Зените» очень многое зависит от Артема Дзюбы, а с «Мольде» нападающему дали передохнуть и явно берегли его к противостоянию со «Спартаком». В то же время московский клуб непосредственно перед выездом в Санкт-Петербург остался без своего лучшего футболиста последних лет Квинси Промеса, проданного в испанскую «Севилью». Взамен спартаковцы никого не приобрели, так как все произошло уже на исходе трансферного периода, и компенсировать уход голландца предстояло за счет внутренних резервов. В принципе на скамейке запасных засиделись Педро Роша и Софьян Ханни, купленные суммарно за €20 млн, а такие деньги должны играть. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предоставил шанс бразильцу. К слову, на берега Невы красно-белые пожаловали почти в сильнейшем составе, в котором отсутствовали только травмированные вратарь Александр Селихов, защитник Илья Кутепов и хавбек Джано Ананидзе. «Зенит» испытывал более существенные кадровые затруднения.

Нейтрализацию Дзюбы Каррера доверил паре центральных защитников Самуэль Жиго—Сальваторе Боккетти. Чаще с нападающим сборной России контактировал француз, и одно из их единоборств привело к тому, что новичок «Спартака» травмировался и его пришлось менять в середине первого тайма на Георгия Джикию.

Причем Дзюба мог забить из-под хромавшего Жиго и вообще оказывал постоянное давление на оборону гостей, посадив на желтую карточку Боккетти. Однако до перерыва голевых моментов было немного, и неудивительно, что на табло сохранились нули. Опасно бил Александр Ерохин, но молодой спартаковский голкипер Александр Максименко среагировал на этот удар. У красно-белых активно действовал Роша и вполне мог отличиться, но из выгодного положения послал мяч выше ворот. Был эпизод, когда его прорыв остановил в штрафной площади не без нарушения правил Бранислав Иванович. Судья Владимир Москалев решил пенальти не назначать, а позже он проигнорировал и другую ситуацию, когда Фернандо попал ногой в голову Себастьяна Дриусси.

В самом начале второго тайма аргентинец выбыл из строя, и заменивший его Эрнани сразу же оказался на острие потенциально результативной атаки — мяч прилетел прямо в руки Максименко. Вскоре двое спартаковцев не реализовали выход на одного защитника. Очень близок к голу был Джикия, которого хозяева забыли в своей штрафной при розыгрыше «стандарта». Защитник промахнулся из идеальной позиции. В целом инициативой владел «Зенит», но «Спартак» мало пропускает — в пяти турах это случилось лишь однажды, и то при курьезных обстоятельствах, когда Максименко зевнул удар с чужой половины поля в матче с «Динамо». Не пропустили подопечные Карреры и в Санкт-Петербурге. Несмотря на то что игра закончилась нулевой ничьей, она носила весьма жесткий характер, держала в напряжении до последних секунд и в полной мере соответствовала своему статусу.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 6, 1.09.2018, 19:00 Краснодар 2 Локомотив 1

Между тем очередные очки в шестом туре потерял действующий чемпион страны.

На этот раз «Локомотив» уступил в Краснодаре, пропустив решающий мяч перед финальным свистком.

То же самое случилось с железнодорожниками и в Оренбурге. Два поражения, две ничьи, две победы, восемь баллов и разница мячей — 4:4.

«Конечно, мы разочарованы таким стартом, — заявил на своей страничке в соцсетях президент клуба Илья Геркус.— Сохранили чемпионский состав, серьезно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций. Очевидно, что мы сейчас переживаем черную полосу».

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 6, 1.09.2018, 16:30 ЦСКА 4 Урал 0

Вторую победу с крупным счетом одержал ЦСКА. Ранее красно-синие разгромили «Арсенал», а сейчас от них досталось «Уралу». Первый хет-трик в нынешнем чемпионате сделал форвард Федор Чалов, возглавивший гонку бомбардиров с пятью голами. Армейцы очень активно поработали на трансферном рынке и подписали контракты с девятью новыми футболистами. Их последними приобретениями в летнее окно стали исландец Арнор Сигурдссон, японец Такума Нисимура и Иван Обляков, самому старшему из них — всего 21 год. Вместе с тем и клубный лазарет не пустует. Вот и в матче с «Уралом» повреждения получили Хердур Магнуссон и Кристиян Бистрович. Но не только это расстроило главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. По его словам, команда пока допускает много ошибок в защите, которые надо устранять перед Лигой чемпионов. «Можно хорошо атаковать, но плохо обороняться. Отсутствует баланс, и это не нравится», — резюмировал белорусский специалист.