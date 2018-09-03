Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Премьер-лига
2.09
Ахмат2
Уфа1
Футбол. Зарубежный
2.09
Аталанта0
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
2.09
Кьево0
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Лацио1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
2.09
Арсенал К0
Заря Лг5
Футбол. Зарубежный
2.09
Динамо К0
Карпаты2
Футбол. Зарубежный
2.09
Барселона8
Уэска2
Футбол. Премьер-лига
2.09
Зенит0
Спартак0
Футбол. Зарубежный
2.09
Шальке-040
Герта2
Футбол. Зарубежный
2.09
Фиорентина1
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
2.09
Ренн2
Бордо0
Футбол. Зарубежный
2.09
Бернли0
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
2.09
Уотфорд2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
2.09
Алавес2
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
2.09
Львов2
Александрия2
Футбол. Премьер-лига
2.09
Динамо2
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
2.09
РБ Лейпциг1
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
2.09
Сент-Этьен0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
2.09
Кардифф Сити2
Арсенал3
Футбол. Премьер-лига
2.09
Енисей0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
2.09
Десна0
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
2.09
Леванте2
Валенсия2
Все события
Фоторепортажи
14«Ненавижу «Спартак!»: болельщики «Зенита» и военный оркестр
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
02:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Первый ноль «Зенита»

«Спартак» не пропустил и добился ничьей в Санкт-Петербурге.

35
фотографий
35
фотографий
35
фотографий

В воскресенье завершился шестой тур чемпионата России, главный матч которого состоялся в Санкт-Петербурге, где «Зенит» принимал «Спартак». Битва лидеров премьер-лиги, собравшая на трибунах 61 467 зрителей, изобиловала жесткими единоборствами и эмоциями, однако до голов дело так и не дошло. Сыграв вничью 0:0, петербуржцы допустили первую осечку, но сохранили двухочковое преимущество над москвичами в турнирной таблице.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 6, 2.09.2018, 19:00
Зенит
0Спартак0

Матч «Зенит» — «Спартак» смело можно было назвать центральным не только в шестом туре, но и в первом круге чемпионата России, потому как обе команды успешно начали сезон и сразу продемонстрировали серьезность своих намерений в борьбе за золотые медали. Петербуржцы показали на старте максимальный результат, набрав 15 очков, а москвичи взяли на два балла меньше. Правда, сине-бело-голубые еще не встречались с основными конкурентами, тогда как красно-белые сыграли с «Локомотивом» и «Краснодаром», а также с «Оренбургом», который удивил достаточно высокой степенью боевой готовности к первенству. Кстати, поэтому определить фаворита в так называемом дерби двух столиц было непросто. «Зенит», конечно, имел преимущество домашнего поля. С другой стороны, в четверг он неубедительно выглядел в ответном квалификационном матче Лиги Европы с норвежским «Мольде», в котором затратил немало сил и эмоций.

Впрочем, в сегодняшнем «Зените» очень многое зависит от Артема Дзюбы, а с «Мольде» нападающему дали передохнуть и явно берегли его к противостоянию со «Спартаком». В то же время московский клуб непосредственно перед выездом в Санкт-Петербург остался без своего лучшего футболиста последних лет Квинси Промеса, проданного в испанскую «Севилью». Взамен спартаковцы никого не приобрели, так как все произошло уже на исходе трансферного периода, и компенсировать уход голландца предстояло за счет внутренних резервов. В принципе на скамейке запасных засиделись Педро Роша и Софьян Ханни, купленные суммарно за €20 млн, а такие деньги должны играть. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предоставил шанс бразильцу. К слову, на берега Невы красно-белые пожаловали почти в сильнейшем составе, в котором отсутствовали только травмированные вратарь Александр Селихов, защитник Илья Кутепов и хавбек Джано Ананидзе. «Зенит» испытывал более существенные кадровые затруднения.

Нейтрализацию Дзюбы Каррера доверил паре центральных защитников Самуэль Жиго—Сальваторе Боккетти. Чаще с нападающим сборной России контактировал француз, и одно из их единоборств привело к тому, что новичок «Спартака» травмировался и его пришлось менять в середине первого тайма на Георгия Джикию.

Причем Дзюба мог забить из-под хромавшего Жиго и вообще оказывал постоянное давление на оборону гостей, посадив на желтую карточку Боккетти. Однако до перерыва голевых моментов было немного, и неудивительно, что на табло сохранились нули. Опасно бил Александр Ерохин, но молодой спартаковский голкипер Александр Максименко среагировал на этот удар. У красно-белых активно действовал Роша и вполне мог отличиться, но из выгодного положения послал мяч выше ворот. Был эпизод, когда его прорыв остановил в штрафной площади не без нарушения правил Бранислав Иванович. Судья Владимир Москалев решил пенальти не назначать, а позже он проигнорировал и другую ситуацию, когда Фернандо попал ногой в голову Себастьяна Дриусси.

Читайте также
«Новый сезон охоты открыт». Что окружало суперматч «Зенит» — «Спартак»

В самом начале второго тайма аргентинец выбыл из строя, и заменивший его Эрнани сразу же оказался на острие потенциально результативной атаки — мяч прилетел прямо в руки Максименко. Вскоре двое спартаковцев не реализовали выход на одного защитника. Очень близок к голу был Джикия, которого хозяева забыли в своей штрафной при розыгрыше «стандарта». Защитник промахнулся из идеальной позиции. В целом инициативой владел «Зенит», но «Спартак» мало пропускает — в пяти турах это случилось лишь однажды, и то при курьезных обстоятельствах, когда Максименко зевнул удар с чужой половины поля в матче с «Динамо». Не пропустили подопечные Карреры и в Санкт-Петербурге. Несмотря на то что игра закончилась нулевой ничьей, она носила весьма жесткий характер, держала в напряжении до последних секунд и в полной мере соответствовала своему статусу.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 6, 1.09.2018, 19:00
Краснодар
2Локомотив1

Между тем очередные очки в шестом туре потерял действующий чемпион страны.

На этот раз «Локомотив» уступил в Краснодаре, пропустив решающий мяч перед финальным свистком.

То же самое случилось с железнодорожниками и в Оренбурге. Два поражения, две ничьи, две победы, восемь баллов и разница мячей — 4:4.

«Конечно, мы разочарованы таким стартом, — заявил на своей страничке в соцсетях президент клуба Илья Геркус.— Сохранили чемпионский состав, серьезно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций. Очевидно, что мы сейчас переживаем черную полосу».

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 6, 1.09.2018, 16:30
ЦСКА
4Урал0

Вторую победу с крупным счетом одержал ЦСКА. Ранее красно-синие разгромили «Арсенал», а сейчас от них досталось «Уралу». Первый хет-трик в нынешнем чемпионате сделал форвард Федор Чалов, возглавивший гонку бомбардиров с пятью голами. Армейцы очень активно поработали на трансферном рынке и подписали контракты с девятью новыми футболистами. Их последними приобретениями в летнее окно стали исландец Арнор Сигурдссон, японец Такума Нисимура и Иван Обляков, самому старшему из них — всего 21 год. Вместе с тем и клубный лазарет не пустует. Вот и в матче с «Уралом» повреждения получили Хердур Магнуссон и Кристиян Бистрович. Но не только это расстроило главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. По его словам, команда пока допускает много ошибок в защите, которые надо устранять перед Лигой чемпионов. «Можно хорошо атаковать, но плохо обороняться. Отсутствует баланс, и это не нравится», — резюмировал белорусский специалист.

Александр Ильин

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кому теперь нельзя в Чечню?
Названа причина смерти Кобзона
«Барселона» забила 8 мячей в матче чемпионата Испании
Дзюба сломал Жиго. Его дисквалифицируют на 6 матчей?
Футбол Италии шагнул за миллиард: итоги трансферного периода
Бывший тренер «Рубина» — в лидерах АПЛ с «Уотфордом»
Ледяхов не удержался в «Ахмате». Первая отставка сезона в РПЛ
«Сезон охоты открыт». Что окружало матч «Зенит» — «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь