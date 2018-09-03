Судья по понятиям. Как Москалев разобрался с «Зенитом» и «Спартаком»

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Судя по комментариям, вас взбудоражила тема столкновения Дзюбы и Жиго. Еще раз закреплю основные моменты эпизода, изучение которого некоторым очень тяжело даётся.

1. Жиго сам затянул с передачей, вынудив Дзюбу вступить в борьбу. Таких эпизодов бывает по несколько в каждом матчей.

2. Вина Артёма в серьёзной травме Жиго минимальна. Глубинные причины бесконтактного разрыва крестообразной связки медиками до сих пор не определены. Ведь подворот может произойти даже в тот момент, когда вы просто стоите на месте.

3. Не больший вклад в травму Акинфеева 7 лет назад внёс Веллитон, которого дисквалифицировали на 6 матчей. Тот случай показал: если большие клубы очень хотят, то благодаря грамотной пиар-кампании они могут убрать из игры любого конкурента.

И уважение к «Спартаку» и нынешней эпохе российского футбола, что ни один человек не захотел сделать Дзюбу виновным. Совсем уж странные или стыдные решения остались в прошлом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/D-HsUmonqVk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бригада Москалёва — одна из самых молодых в России. Сегодня главному арбитру матча «Спартак» — «Зенит» исполняется лишь 32 года. И если раньше он обслуживал в основном матчи с блеклой афишей, то в этом сезоне получил уже два топовых поединка — до вчерашнего матча он работал на игре «Локомотива» со «Спартаком».

И если по матчу в Черкизове вопросов по его работе было немного, то в воскресенье со стороны экспертов несётся критический ураган. Арбитру меняют двойки на колы и выделяют сразу несколько серьёзных ошибок. Однако каждая из претензий выглядит выдернутой из контекста и идет вразрёз как с общей структурой матча, так и с рекомендациями, озвученными главой судейского корпуса Александром Егоровым.

Возьмём, например, начало матча.

С одной стороны, в первые полчаса игроки обеих команд совершили несколько фолов в центре поля, часть из которых можно было наказывать желтой. С другой — судья выбрал довольно высокий порог допустимости и следовал ему в течение матча, одинаково оценивая эпизоды с участием зенитовцев и спартаковцев.

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Следующий эпизод — пенальти, не назначенный после столкновения Ивановича с Педро Рошей. С одной стороны, серб наступил на ногу бразильцу. С другой — зенитовец не реагировал на мяч, не делал движения в сторону спартаковца и наступил тому на ногу в тот момент, когда Роша сделал широкий зашаг. Что-то похожее мы видели при контакте Ари и Промеса в Краснодаре, так что решение Москалёва выглядит методическим.

Далее был уже пенальти в ворота «Спартака».

С одной стороны Фернандо действительно попал открытой подошвой в голову Дриусси. С другой, имеет право на жизнь и версия самого бразильца: «Какой пенальти?! Сначала я коснулся мяча и только после увидела соперника». Учитывая неназначенный пенальти в ворота «Зенита», Москалев трактовал эпизод не по сути, а по понятиям, тем самым избавив матч от скандала и разговоров о предвзятости.

Не получил вторую желтую и Рассказов.

Задав высокий порог борьбы, Москалёв давал футболистам играть и уберегал обе команды от игры в неравных составах. Так, он не удалил жёстко сфолившего на Ерохине Рассказова, но также остался холоден к провокациям Паредеса, который в одном из моментов лягнул кулаками Глушакова. Москалёв тоже мог дать 2−3 красных карточки, вырвав их из общего контекста, но целостно каждое формалистское решение могло сломать матч.

В итоге же каждый футболист, вышедшей к прессе, рассказывал не об ошибках, а о том, что «встреча была сложной для арбитров», а судьи, если и ошибались, то делали это равномерно, без подозрений. И в этих словах кроется главное достижение молодой и талантливой бригады, которая выжила в жестокой разборке «Зенита» и «Спартака». Если сейчас Москалёва с ассистентами не «убьют», то в будущем Россия может получить действительно сильную и уверенную в себе бригаду, для которой в мире футбола авторитетов нет.