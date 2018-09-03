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09:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Судья по понятиям. Как Москалев разобрался с «Зенитом» и «Спартаком»

Егоров считает, что предъявить арбитру нечего.

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Судя по комментариям, вас взбудоражила тема столкновения Дзюбы и Жиго. Еще раз закреплю основные моменты эпизода, изучение которого некоторым очень тяжело даётся.

1. Жиго сам затянул с передачей, вынудив Дзюбу вступить в борьбу. Таких эпизодов бывает по несколько в каждом матчей.
2. Вина Артёма в серьёзной травме Жиго минимальна. Глубинные причины бесконтактного разрыва крестообразной связки медиками до сих пор не определены. Ведь подворот может произойти даже в тот момент, когда вы просто стоите на месте.
3. Не больший вклад в травму Акинфеева 7 лет назад внёс Веллитон, которого дисквалифицировали на 6 матчей. Тот случай показал: если большие клубы очень хотят, то благодаря грамотной пиар-кампании они могут убрать из игры любого конкурента.

И уважение к «Спартаку» и нынешней эпохе российского футбола, что ни один человек не захотел сделать Дзюбу виновным. Совсем уж странные или стыдные решения остались в прошлом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бригада Москалёва — одна из самых молодых в России. Сегодня главному арбитру матча «Спартак» — «Зенит» исполняется лишь 32 года. И если раньше он обслуживал в основном матчи с блеклой афишей, то в этом сезоне получил уже два топовых поединка — до вчерашнего матча он работал на игре «Локомотива» со «Спартаком».

И если по матчу в Черкизове вопросов по его работе было немного, то в воскресенье со стороны экспертов несётся критический ураган. Арбитру меняют двойки на колы и выделяют сразу несколько серьёзных ошибок. Однако каждая из претензий выглядит выдернутой из контекста и идет вразрёз как с общей структурой матча, так и с рекомендациями, озвученными главой судейского корпуса Александром Егоровым.

Возьмём, например, начало матча.

С одной стороны, в первые полчаса игроки обеих команд совершили несколько фолов в центре поля, часть из которых можно было наказывать желтой. С другой — судья выбрал довольно высокий порог допустимости и следовал ему в течение матча, одинаково оценивая эпизоды с участием зенитовцев и спартаковцев.

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Следующий эпизод — пенальти, не назначенный после столкновения Ивановича с Педро Рошей. С одной стороны, серб наступил на ногу бразильцу. С другой — зенитовец не реагировал на мяч, не делал движения в сторону спартаковца и наступил тому на ногу в тот момент, когда Роша сделал широкий зашаг. Что-то похожее мы видели при контакте Ари и Промеса в Краснодаре, так что решение Москалёва выглядит методическим.

Далее был уже пенальти в ворота «Спартака».

С одной стороны Фернандо действительно попал открытой подошвой в голову Дриусси. С другой, имеет право на жизнь и версия самого бразильца: «Какой пенальти?! Сначала я коснулся мяча и только после увидела соперника». Учитывая неназначенный пенальти в ворота «Зенита», Москалев трактовал эпизод не по сути, а по понятиям, тем самым избавив матч от скандала и разговоров о предвзятости.

Не получил вторую желтую и Рассказов.

Задав высокий порог борьбы, Москалёв давал футболистам играть и уберегал обе команды от игры в неравных составах. Так, он не удалил жёстко сфолившего на Ерохине Рассказова, но также остался холоден к провокациям Паредеса, который в одном из моментов лягнул кулаками Глушакова. Москалёв тоже мог дать 2−3 красных карточки, вырвав их из общего контекста, но целостно каждое формалистское решение могло сломать матч.

В итоге же каждый футболист, вышедшей к прессе, рассказывал не об ошибках, а о том, что «встреча была сложной для арбитров», а судьи, если и ошибались, то делали это равномерно, без подозрений. И в этих словах кроется главное достижение молодой и талантливой бригады, которая выжила в жестокой разборке «Зенита» и «Спартака». Если сейчас Москалёва с ассистентами не «убьют», то в будущем Россия может получить действительно сильную и уверенную в себе бригаду, для которой в мире футбола авторитетов нет.

Дмитрий Егоров

Зенит 0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
2.09.2018, 19:00 Зрители: 61467 основной раунд: 6-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Массимо Каррера
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Эльмир Набиуллин 15
45′ Бранислав Иванович (к) 6
Луиш Нету 13
Александр Ерохин 21
Леандро Паредес 5
Далер Кузяев 14
Артем Дзюба 22
79′ Роберт Мак 20
Антон Заболотный 29
50′ Себастьян Дриусси 11
Эрнани 33
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов 44′
25 Лоренсо Мельгарехо 83′
16 Сальваторе Боккетти 35′
27 Александр Ломовицкий
47 Роман Зобнин
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 54′
11 Фернанду
2 Самюэль Жиго 27′
14 Георгий Джикия
99 Педро Роша 63′
19 Александр Самедов
8 Денис Глушаков (к) 79′
71 Ивелин Попов 90+3′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 1
5 Угловые 1
14 Фолы 10
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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