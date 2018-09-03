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17:12 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер покинул Чечню: Кадыров не простил провала

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принял отставку Игоря Ледяхова с поста главного тренера «Ахмата». Теперь клуб выбирает между Миодрагом Божовичем и уже работавшим с командой Рашидом Рахимовым.

Источник: РИА "Новости"

«Я принял решение подать в отставку. Она принята. Мне добавить нечего. При случае поговорим дальше», — с таким заявлением выступил теперь уже бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов на пресс-конференции после победы команды в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Уфой» (2:1).

Никаких других пояснений специалист не дал, однако стало понятно, что результат противостояния с «Уфой» в контексте данного решения уже не имел значения.

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«Ахмат» не очень удачно начал нынешний сезон и после пяти туров имел в активе только четыре очка за победу над «Енисеем» (1:0) и ничью с казанским «Рубином» (1:1).

При этом команда потерпела поражения от «Ростова» (0:1), тульского «Арсенала» (1:3) и «Урала» (1:2), среди которых выделяется матч с «канонирами». Тогда подопечные Игоря Ледяхова вели в конце тайма с минимальным счетом и получили численное преимущество, но пропустили во второй половине три ответных удара от десятерых соперников.

Вероятно, именно не самые удачные выступления довольно амбициозного клуба и привели к решению специалиста.

«Этот матч стал последним для Игоря Ледяхова в должности главного тренера нашей команды. Он по своей инициативе подал в отставку. Она была принята руководством клуба, — подтвердил увольнение специалиста в своем телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. — В данный момент рассматриваем несколько вариантов приглашения специалиста на должность главного тренера. Думаю, что этот вопрос будет решен без особой задержки».

Напомним, что Ледяхов несколько лет проработал в «Ахмате» в качестве второго тренера, а в апреле нынешнего года принял команду после отставки Михаила Галактионова.

Проработав месяц в качестве исполняющего обязанности наставника грозненцев, бывший футболист московского «Спартака» и сборной России был утвержден в качестве полноценного главного тренера.

По итогам минувшего сезона «Ахмат» занял девятое место в Российской премьер-лиге, что было признано неудачей после седьмого места в чемпионате 2015/16 и 2016/17 годов.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 6, 2.09.2018, 21:30
Ахмат
2Уфа1

Интересно, что футболисты команды узнали об уходе главного тренера уже по окончании победного матча с «Уфой».

«Об уходе Ледяхова узнали буквально пять минут назад, и на самом деле это неожиданно. Он нам сказал об этом в раздевалке. Не знаем, кто будет новым главным тренером», — рассказывал на флэш-интервью в эфире телеканала «Матч Премьер» опорный полузащитник «Ахмата» и сборной России Антон Швец.

«Не ожидали такого поворота событий, но, как тренер сказал, жизнь продолжается, это футбол. Мы такие же наемные люди, — вторил партнеру по клубу и национальной команде в телеэфире защитник Андрей Семенов.

— У «Ахмата» был неудачный отрезок, и сейчас немного реабилитировались перед болельщиками. Хорошо, что заработали эти три важных очка. Может быть, немного будет проще в будущем в психологическом плане.

Уже после матча с официальным заявлением на клубном портале выступил президент клуба Магомед Даудов.

«Почти пять лет с небольшим перерывом Игорь Анатольевич трудился в клубе в должности старшего тренера, исполняющего обязанности главного тренера, затем и главного тренера. Сам факт совместной работы на протяжении долгого периода времени говорит о том, что в клубе ценили деловые, профессиональные и человеческие качества Ледяхова, — начал функционер.

— В то же время в определенный период наступает момент, когда стороны прекращают сотрудничество. Это случается по разным причинам, будь то окончание трудового соглашения, в связи с заявлением тренера об отставке, в связи с неудовлетворительным результатами и по другим причинам.
Магомед Даудов.

От имени болельщиков клуба и себя лично благодарю Игоря Анатольевича за работу в клубе, желаю ему удачи в профессиональной карьере и всего самого хорошего.

Также Даудов отметил, что новым исполняюшим обязанности главного тренера будет до того трудившийся в штабе Ледяхова Руслан Идигов.

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Впрочем, вряд ли Идигов может повторить путь Ледяхова и избавиться от приставки «и.о.» в обозримом будущем.

По информации СМИ, в Грозном рассматривают кандидатуры Миодрага Божовича и Рашида Рахимова.

Первый работал в России с разными клубами, а в прошлом сезоне едва не вывел в еврокубки тульский «Арсенал», но не смог договориться с руководством о новом контракте.

Что касается Рахимова, то он работал в РПЛ с пермским «Амкаром», московским «Локомотивом» и как раз «Ахматом», который возглавлял с 2013 по 2017 годы.

Антон Борисов

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