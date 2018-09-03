Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Лацио1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Все события
Фоторепортажи
14«Ненавижу «Спартак!»: болельщики «Зенита» и военный оркестр
19Москва простилась с Алексеем Парамоновым
17:41 (мск), источник: ТАСС

Футболисту ЦСКА Бистровичу диагностировано повреждение связок голеностопа

ТАСС, 3 сентября. Хорватскому полузащитнику московского футбольного клуба ЦСКА Кристьяну Бистровичу диагностировано повреждение связок голеностопа. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: РИА "Новости"

В субботу ЦСКА на своем поле разгромил екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0 в матче шестого тура чемпионата России.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 6, 1.09.2018, 16:30
ЦСКА
4Урал0

20-летний футболист отыграл весь матч и отметился забитым голом.

«Медицинское обследование, проведенное сразу после травмы, которую Бистрович получил в ходе матча с “Уралом”, выявило у полузащитника повреждение связок правого голеностопного сустава», — сказано в сообщении клуба.

О сроках восстановления игрока не сообщается. В ближайшие дни Бистрович пройдет дополнительное медобследование, по итогам которого будет определена тактика лечения футболиста.

Бистрович перешел в ЦСКА в январе из хорватского «Славен Белупо». Игрок заключил контракт с армейцами до лета 2022 года. В текущем сезоне он провел семь матчей в составе ЦСКА, забил два мяча и отдал голевую передачу. Всего в активе хорвата 16 матчей за армейский клуб.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Акинфеева
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Роналду, Салах и Модрич поспорят за звание лучшего игрока года
Чемпионка ОИ по лыжным гонкам принимала алкоголь перед гибелью
По понятиям. Как судья разобрался с «Зенитом» и «Спартаком»
Гол Черышева хорватам номинирован на премию Пушкаша
Русские идут: Сироткин и Квят покоряют «Формулу-1»
Где и когда Россию будут лишать биатлона. Все, что надо знать
Норвежская лыжница умерла от остановки сердца на тренировке
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь