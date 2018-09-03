Футболисту ЦСКА Бистровичу диагностировано повреждение связок голеностопа

Источник: РИА "Новости"

В субботу ЦСКА на своем поле разгромил екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0 в матче шестого тура чемпионата России.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 6, 1.09.2018, 16:30 ЦСКА 4 Урал 0

20-летний футболист отыграл весь матч и отметился забитым голом.

«Медицинское обследование, проведенное сразу после травмы, которую Бистрович получил в ходе матча с “Уралом”, выявило у полузащитника повреждение связок правого голеностопного сустава», — сказано в сообщении клуба.

О сроках восстановления игрока не сообщается. В ближайшие дни Бистрович пройдет дополнительное медобследование, по итогам которого будет определена тактика лечения футболиста.