Футболисту ЦСКА Бистровичу диагностировано повреждение связок голеностопа
ТАСС, 3 сентября. Хорватскому полузащитнику московского футбольного клуба ЦСКА Кристьяну Бистровичу диагностировано повреждение связок голеностопа. Об этом сообщает
ТАСС, 3 сентября. Хорватскому полузащитнику московского футбольного клуба ЦСКА Кристьяну Бистровичу диагностировано повреждение связок голеностопа. Об этом сообщает
В субботу ЦСКА на своем поле разгромил екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0 в матче шестого тура чемпионата России.
20-летний футболист отыграл весь матч и отметился забитым голом.
«Медицинское обследование, проведенное сразу после травмы, которую Бистрович получил в ходе матча с “Уралом”, выявило у полузащитника повреждение связок правого голеностопного сустава», — сказано в сообщении клуба.
О сроках восстановления игрока не сообщается. В ближайшие дни Бистрович пройдет дополнительное медобследование, по итогам которого будет определена тактика лечения футболиста.
Бистрович перешел в ЦСКА в январе из хорватского «Славен Белупо». Игрок заключил контракт с армейцами до лета 2022 года. В текущем сезоне он провел семь матчей в составе ЦСКА, забил два мяча и отдал голевую передачу. Всего в активе хорвата 16 матчей за армейский клуб.