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17:43 (мск), источник: ТАСС

Медобследование не выявило серьезных повреждений у футболиста «Зенита» Дриусси

ТАСС, 3 сентября. Аргентинский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси в понедельник прошел медицинское обследование, которое не выявило серьезных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» со счетом 0:0 в матче шестого тура чемпионата России.

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Дриусси был заменен на 51-й минуте из-за травмы. Главный тренер команды Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции отметил, что, по его мнению, у футболиста достаточно серьезное повреждение.

«В результате обследования у Себастьяна Дриусси не выявлено серьезных повреждений», — сказано в сообщении клуба.

Также медицинское обследование прошел российский защитник команды Александр Анюков. Он получил травму в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с норвежским «Мольде» (1:2). На 86-й минуте он покинул поле на носилках. Сообщается, что его состояние не вызывает опасений.

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