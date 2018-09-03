Медобследование не выявило серьезных повреждений у футболиста «Зенита» Дриусси

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» со счетом 0:0 в матче шестого тура чемпионата России.

Дриусси был заменен на 51-й минуте из-за травмы. Главный тренер команды Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции отметил, что, по его мнению, у футболиста достаточно серьезное повреждение.

«В результате обследования у Себастьяна Дриусси не выявлено серьезных повреждений», — сказано в сообщении клуба.