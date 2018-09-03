Медобследование не выявило серьезных повреждений у футболиста «Зенита» Дриусси
ТАСС, 3 сентября. Аргентинский нападающий
ТАСС, 3 сентября. Аргентинский нападающий
В воскресенье «Зенит» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» со счетом 0:0 в матче шестого тура чемпионата России.
Дриусси был заменен на 51-й минуте
«В результате обследования у Себастьяна Дриусси не выявлено серьезных повреждений», — сказано в сообщении клуба.
Также медицинское обследование прошел российский защитник команды Александр Анюков. Он получил травму в ответном матче раунда