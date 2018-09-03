Почему буксует «Локомотив»? Объясняет Гаджи Гаджиев

Источник: Спорт-Экспресс

— То, что сейчас происходит с «Локомотивом», для вас неожиданность?

— Ни в коем случае! Я же знаю, как готовилась команда к сезону.

— Ну и как же?

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— Без восьми игроков основного состава! Виной всему, разумеется, чемпионат мира. А потом приезжает разношерстная компания — и не очень понятно, как ее тренировать. Кто-то выхолощен эмоционально, кто-то играл мало, кто-то вообще весь турнир на лавке просидел. Проблема?

— Еще бы.

— Я же всегда верил в тренировку. Именно она основа для достижения результата. Вспоминаются слова Марчелло Липпи: «Если у тебя лучшие игроки, это не значит, что у тебя лучшая команда».

— Мудро.

— Сборники влились в состав фактически накануне сезона — но как их на поле не выпускать? Потенциально они же сильнее! И ты позволяешь им набирать форму через игры, осознавая, что в каких-то матчах можешь недосчитаться очков. Об этом почему-то забывают, когда начинают обсуждать стартовые неудачи «Локомотива». Говорят, мол, да уже шесть туров позади. И что?! За такой срок все равно нереально привести себя в порядок, если почти два месяца не работал с командой! Так что сорванная предсезонка — это первый фактор.

— А второй?

— Не забывайте — в «Локомотиве» появились новички, которые тоже на сто процентов еще не готовы. Им надо освоиться в коллективе, отладить игровые взаимодействия. Не будем касаться Хеведеса, который сыграл несколько минут. Смолов и Крыховяк — это усиление.

Раньше в опорной зоне все лежало на плечах одного Денисова. А ведь ему уже 34. Опытный Крыховяк наверняка поможет «Локо». Ну, а в классе Смолова сомневаться тем более не приходится. Такой форвард и нужен был клубу с прицелом под Лигу чемпионов.

— Раз уж заговорили о Смолове. В командную игру он еще не вписан?

— Что отличало его в «Краснодаре»? Федор постоянно искал свободные зоны, здорово открывался между защитниками на грани офсайда. Парень техничный, координированный. Получал мяч — и сразу пытался обострить игру. В «Локомотиве» таких эпизодов у него пока маловато. Но я уверен, Смолов прибавит и скоро начнет регулярно забивать.

— Фактор номер три?

— Психологическое состояние команды. На которое влияют различные нюансы. Например, что обещали футболистам за победу в чемпионате — и насколько это было выполнено. С кем подписаны новые контракты и на каких условиях, а с кем — нет. Сохранился ли у игроков тот же настрой, та же мотивация, что в прошлом сезоне. Вопросы, вопросы…

— Как насчет ответов, Гаджи Муслимович?

— Я вам так скажу. По моей информации, внутренние отношения в коллективе пока только регулируются. Вот пришли новые футболисты в команду. Они что-то дают — но и что-то отнимают. Не существует людей, которые приносят исключительно позитив. Конечно, на фоне побед притирка проходит быстрее. Если же результаты слабые, проблемы растут как снежный ком. Есть и четвертый фактор.

— Какой же?

— Стечение обстоятельств. Ты можешь держать уровень несколько лет. Но в один год займешь первое место, а в другой — третье или даже четвертое. Возьмем последний тур. «Краснодар» провел хороший матч. Нельзя сказать, что выиграл случайно. Но что было в концовке?

— Что?

— 94-я минута. На табло — 1:1. Вдруг Рыбус занимает неправильную позицию, мяч отлетает к Сулейманову, тот наносит удар — и попадает точно между ногами Гильерме! Вроде надежный голкипер — но не выручает. А перед этим ляп опытного защитника…

— К Семину вопросы есть?

— Любой тренер совершает ошибки. Гвардьола, Моуринью, Семин. Другое дело, ошибки бывают разные. Фатальные. И не влияющие кардинально на результат. На мой взгляд, глобальных проколов Палыч не допустил. Тренер-то опытный, квалифицированный. Его команды всегда разгоняются по ходу чемпионата. Думаю, так будет и на этот раз. Команда уже сейчас функционально выглядит чуть лучше, чем в стартовых турах.

— Два поражения на последних секундах — это тенденция?

— Не преувеличивайте. Да, безумно обидно отдавать такие матчи, но закономерности все же здесь нет. Разве можно сказать, что в Оренбурге и Краснодаре футболисты «Локомотива» сдулись физически, структурно сломались или не доигрывали эпизоды?

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— Нет?

— Конечно, нет! К голам привели индивидуальные ошибки, не более. В первом случае — Кверквелия и Чорлуки, центральных защитников. Не разобрались тактически, оставили Чуканова, форварда «Оренбурга», одного. А в Краснодаре все началось с Рыбуса, который зачем-то сместился вправо, нарушив командный баланс. Со стороны показалось, кинулся на подстраховку. Но в том-то и дело, что страховать-то было некого! А уж если он ушел в другую зону, его фланг обязан был закрыть крайний хавбек. Этого тоже не произошло. В итоге Сулейманову никто не сумел помешать пробить по воротам. А там и Гильерме не спас.

— Не за горами старт в Лиге чемпионов. Тревожно за «Локомотив»?

— Сейчас многое зависит от того, как он проведет перерыв в чемпионате. Понятно, сделать резкий скачок на 20−30 процентов не удастся. Вот добавить процентов 10 вполне реально. Это, конечно, не гарантирует, что команда обязательно выйдет в плей-офф. Но шансы повышает. С «Порту», «Шальке» и «Галатасараем» играть можно. Я не назову «Локомотив» фаворитом группы, однако и аутсайдером не считаю.