Почему буксует «Локомотив»? Объясняет Гаджи Гаджиев
Один из самых авторитетных российских тренеров — о неудачном старте чемпиона.
Один из самых авторитетных российских тренеров — о неудачном старте чемпиона.
— То, что сейчас происходит с «Локомотивом», для вас неожиданность?
— Ни в коем случае! Я же знаю, как готовилась команда к сезону.
— Ну и как же?
— Без восьми игроков основного состава! Виной всему, разумеется, чемпионат мира. А потом приезжает разношерстная компания — и не очень понятно, как ее тренировать.
— Еще бы.
— Я же всегда верил в тренировку. Именно она основа для достижения результата. Вспоминаются слова Марчелло Липпи: «Если у тебя лучшие игроки, это не значит, что у тебя лучшая команда».
— Мудро.
— Сборники влились в состав фактически накануне сезона — но как их на поле не выпускать? Потенциально они же сильнее! И ты позволяешь им набирать форму через игры, осознавая, что в
— А второй?
— Не забывайте — в «Локомотиве» появились новички, которые тоже на сто процентов еще не готовы. Им надо освоиться в коллективе, отладить игровые взаимодействия. Не будем касаться Хеведеса, который сыграл несколько минут. Смолов и Крыховяк — это усиление.
Раньше в опорной зоне все лежало на плечах одного Денисова. А ведь ему уже 34. Опытный Крыховяк наверняка поможет «Локо». Ну, а в классе Смолова сомневаться тем более не приходится. Такой форвард и нужен был клубу с прицелом под Лигу чемпионов.
— Раз уж заговорили о Смолове. В командную игру он еще не вписан?
— Что отличало его в «Краснодаре»? Федор постоянно искал свободные зоны, здорово открывался между защитниками на грани офсайда. Парень техничный, координированный. Получал мяч — и сразу пытался обострить игру. В «Локомотиве» таких эпизодов у него пока маловато. Но я уверен, Смолов прибавит и скоро начнет регулярно забивать.
— Фактор номер три?
— Психологическое состояние команды. На которое влияют различные нюансы. Например, что обещали футболистам за победу в чемпионате — и насколько это было выполнено. С кем подписаны новые контракты и на каких условиях, а с кем — нет. Сохранился ли у игроков тот же настрой, та же мотивация, что в прошлом сезоне. Вопросы, вопросы…
— Как насчет ответов, Гаджи Муслимович?
— Я вам так скажу. По моей информации, внутренние отношения в коллективе пока только регулируются. Вот пришли новые футболисты в команду. Они
— Какой же?
— Стечение обстоятельств. Ты можешь держать уровень несколько лет. Но в один год займешь первое место, а в другой — третье или даже четвертое. Возьмем последний тур. «Краснодар» провел хороший матч. Нельзя сказать, что выиграл случайно. Но что было в концовке?
— Что?
— 94-я минута. На табло — 1:1. Вдруг Рыбус занимает неправильную позицию, мяч отлетает к Сулейманову, тот наносит удар — и попадает точно между ногами Гильерме! Вроде надежный голкипер — но не выручает. А перед этим ляп опытного защитника…
— К Семину вопросы есть?
— Любой тренер совершает ошибки. Гвардьола, Моуринью, Семин. Другое дело, ошибки бывают разные. Фатальные. И не влияющие кардинально на результат. На мой взгляд, глобальных проколов Палыч не допустил.
— Два поражения на последних секундах — это тенденция?
— Не преувеличивайте. Да, безумно обидно отдавать такие матчи, но закономерности все же здесь нет. Разве можно сказать, что в Оренбурге и Краснодаре футболисты «Локомотива» сдулись физически, структурно сломались или не доигрывали эпизоды?
— Нет?
— Конечно, нет! К голам привели индивидуальные ошибки, не более. В первом случае — Кверквелия и Чорлуки, центральных защитников. Не разобрались тактически, оставили Чуканова, форварда «Оренбурга», одного. А в Краснодаре все началось с Рыбуса, который
— Не за горами старт в Лиге чемпионов. Тревожно за «Локомотив»?
— Сейчас многое зависит от того, как он проведет перерыв в чемпионате. Понятно, сделать резкий скачок на 20−30 процентов не удастся. Вот добавить процентов 10 вполне реально. Это, конечно, не гарантирует, что команда обязательно выйдет в
АЛЕКСАНДР КРУЖКОВ