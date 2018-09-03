БК «Лига Ставок» запустила уникальный конкурс прогнозов
В рамках сотрудничества с РПЛ букмекерская компания «Лига Ставок» — Генеральный партнёр Российской
В рамках сотрудничества с РПЛ букмекерская компания «Лига Ставок» — Генеральный партнёр Российской
Каждый тур РПЛ в розыгрыше будут 100 000 рублей в виде фрибетов для десяти лучших прогнозистов. Для участия в конкурсе гостю БК «Лига Ставок» необходимо делать прогнозы на матчи РПЛ сезона 2018−2019 на специальной странице конкурса по адресу: www.rpl.ligastavok.ru.
За каждый правильно угаданный прогноз на странице конкурса участнику акции начисляются баллы. Начисленные участнику баллы по итогам тура суммируются. Первые десять участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам прогнозов на тур РПЛ, получат фрибеты в размере 10 000 рублей каждый.
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