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18:36 (мск)

БК «Лига Ставок» запустила уникальный конкурс прогнозов

В рамках сотрудничества с РПЛ букмекерская компания «Лига Ставок» — Генеральный партнёр Российской Премьер-Лиги — специально для своих гостей запустила конкурс прогнозов с призовым фондом в 2 500 000 рублей.

Каждый тур РПЛ в розыгрыше будут 100 000 рублей в виде фрибетов для десяти лучших прогнозистов. Для участия в конкурсе гостю БК «Лига Ставок» необходимо делать прогнозы на матчи РПЛ сезона 2018−2019 на специальной странице конкурса по адресу: www.rpl.ligastavok.ru.

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За каждый правильно угаданный прогноз на странице конкурса участнику акции начисляются баллы. Начисленные участнику баллы по итогам тура суммируются. Первые десять участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по итогам прогнозов на тур РПЛ, получат фрибеты в размере 10 000 рублей каждый.

Добавьте остроты в просмотр РПЛ вместе с БК «Лига Ставок»! Смотрите матчи Российской Премьер-Лиги и наслаждайтесь игрой ведущих российских футболистов вместе с БК «Лига Ставок»! С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте, а также у кассиров в букмекерских клубах «Лига Ставок» и по телефону 8−800−555−44−55.

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