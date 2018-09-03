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18:50 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» установил рекорд по количеству проданных абонементов на сезон

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» установил рекорд по количеству проданных сезонных абонементов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Источник: ИТАР-ТАСС

Аккредитации на сезон-2018/19 приобрели 5 849 человек, что является лучшим показателем за всю историю клуба. До этого самым успешным был 2010 год, когда было продано 5 644 абонемента.

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«Для нас это важное историческое достижение, ориентир на будущее. Мы видели 15 тысяч болельщиков на матче с “Анжи”, а сейчас установлен рекорд по продаже абонементов, это значит, что мы находимся на правильном пути, что зрители оценили нашу работу, проголосовали ногами и рублем, мы говорим им — спасибо. “Локомотив” не собирается останавливаться на достигнутом, мы понимаем, что это красивая станция, почти шесть тысяч абонементов, но осознаем, что это лишь промежуточная остановка. Будем продолжать радовать наших болельщиков», — отметил генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России, что позволило команде напрямую пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

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