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19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» не предоставило «Анжи» информацию об избиении болельщиков махачкалинцев на «Арене Химки»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что клуб из Махачкалы не получил никакой информации от «Динамо» по поводу драки на трибунах «Арены Химки».

По ходу матча 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Оренбург» (2:0) несколько болельщиков выложили на центральной трибуне надпись «Анжи, живи», после чего соседи по трибуне — фанаты бело-голубых — проявили агрессию к одному из участников акции, вследствие чего завязалась потасовка.

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— Заместитель генерального директора по безопасности «Анжи» связывался с коллегами из «Динамо», они не предоставили никакой информации о драке и сказали, что ситуация прошла мимо клуба. По крайней мере, с его слов все так, — говорит Флегонтов. — К нам с жалобами никто не обращался, поэтому можем только догадываться, что именно произошло, поскольку наших представителей не было на стадионе, мы ведь не участвовали в этой игре.

— Получается, «Анжи» не в силах разобраться в этом деле, дальше все зависит только от «Динамо»?

— Логично. Мы могли бы знать что-то конкретное о случившемся, только если бы знали пострадавших болельщиков, либо если бы в клуб поступило обращение от этих людей. В «Анжи» же узнали о драке из прессы.

Динамо 2:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
2.09.2018, 16:30 Зрители: 6909 основной раунд: 6-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Владимир Федотов
Голы
63′ Евгений Марков (К. Панченко) 7
90+4′ Евгений Луценко (Евг. Марков, Т. Шуньич) 48
Составы
Антон Шунин (к) 1
Себастьян Хольмен 3
36′ Константин Рауш 34
Владимир Рыков 4
Тони Шуньич 44
Кирилл Панченко 8
Евгений Луценко 48
Абдул Азиз Тетте 5
34′ 90′ Федор Черных 10
Мигел Кардозу 9
90′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Антон Соснин 23
38′ 56′ Самба Соу 27
Евгений Марков 7
91 Евгений Фролов
19 Алексей Сутормин 75′
13 Сергей Терехов
6 Силвие Бегич 55′
10 Денис Попович
8 Даниэл Мишкич
29 Вадим Афонин (к)
9 Андрей Козлов
3 Михаил Сиваков 69′
7 Джордже Деспотович
58 Адессойе Ойеволе 45′
15 Дмитрий Андреев 80′
23 Сергей Бреев 43′
11 Андреа Чуканов
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
11 Угловые 1
9 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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