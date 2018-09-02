«Динамо» не предоставило «Анжи» информацию об избиении болельщиков махачкалинцев на «Арене Химки»

По ходу матча 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Оренбург» (2:0) несколько болельщиков выложили на центральной трибуне надпись «Анжи, живи», после чего соседи по трибуне — фанаты бело-голубых — проявили агрессию к одному из участников акции, вследствие чего завязалась потасовка.

— Заместитель генерального директора по безопасности «Анжи» связывался с коллегами из «Динамо», они не предоставили никакой информации о драке и сказали, что ситуация прошла мимо клуба. По крайней мере, с его слов все так, — говорит Флегонтов. — К нам с жалобами никто не обращался, поэтому можем только догадываться, что именно произошло, поскольку наших представителей не было на стадионе, мы ведь не участвовали в этой игре.

— Получается, «Анжи» не в силах разобраться в этом деле, дальше все зависит только от «Динамо»?