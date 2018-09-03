Ханни недоволен своей ролью в «Спартаке». Что происходит?
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни за полгода превратился из потенциального лидера команды в резервиста и устроил
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни за полгода превратился из потенциального лидера команды в резервиста и устроил
Переговоры между «Спартаком» и «Андерлехтом» по переходу атакующего полузащитника начались в ноябре 2017 года. Представители
Но все сложилось благополучно для «Спартака»: 31 января Ханни заключил контракт с москвичами на 3,5 года и был тут же заявлен в Лигу Европы. По данным «СЭ», зарплата алжирца в России составила 2 миллиона евро в год без учета бонусов. А бельгийское издание Het Nieuwsblad отмечало, что агенты получили комиссионные в размере 450 тысяч евро — и если бы не интерес «Бернли», то сумма была бы меньше. Сам трансфер оценивался в 8 миллионов евро.
Футболист с солидными финансовыми требованиями, лидер и снайпер завсегдатая еврокубков — очевидно, что «Спартак» брал Ханни с прицелом на стартовый состав. Сам игрок тоже был воодушевлен трансфером. «Я мог бы отправиться в Китай и заработать намного больше денег, — признавался он. — Мог бы уехать в “Бернли”. Но я хочу бороться за трофеи. С “Бернли” это было бы невозможно».
Трансфер Ханни выглядел логичным. «Спартаку» не хватало качественной «десятки», а именно в этой роли алжирца видел Каррера, хотя последнее полгода в «Андерлехте» футболист проводил и на фланге, и в центре нападения. И Ханни идеально вписывался в схему 4−2−3−1, которую весной активно использовали
Болельщики к алжирцу относились хорошо.
В июне «Спартак» приобрел еще одного французского алжирца Жиго, что должно было помочь адаптации Ханни. Однако летом у
— Болельщикам Ханни не нравился, хотя и был капитаном, — рассказывает «СЭ» журналист бельгийского издания Het Laatste Nieuws
— Фанаты часто критикуют Ханни, потому что считают, что он недостаточно выкладывается на поле. Он не любит обороняться, — делится мнением
В текущем чемпионате Ханни сыграл только в одном матче — с «Анжи» в 3-м туре. Алжирец снова провел неполный матч — 65 минут находился в треугольнике в центре поля рядом с Глушаковым и Зобниным. После этого в прессу просочилась информация, что «Спартак» отказался продать игрока в «Бешикташ» за 8 миллионов евро. Выходит, Каррере он нужен. Хотя сам тренер так обрисовывал ситуацию с алжирцем: «Мы пообщались с Софьяном, я сказал ему, что мы играем по другой схеме. Я вижу его тут в роли полузащитника, и он может ее выполнять, но не совсем уверен в этом. Если он поймет, что требует от него команда, станет очень полезным».
Даже после ухода Промеса Ханни не попал в стартовый состав на матч с «Зенитом», а перед игрой в своем Твиттере (на него подписан «Спартак», так что это профиль футболиста) оставил странное сообщение: задумчивый смайлик с многоточием.
Затем алжирец еще и полез переписываться с болельщиками на французском. «Я никогда не говорил, что не был согласен с позицией на поле, — написал он. — Я — профессионал. Я говорил тренеру, что готов играть там, где он хочет меня использовать. Единственное, что я прошу — игровое время. Я вообще не знаю. Я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит!».
И ответил на русском Кафельникову: «Благодарю вас за поддержку в этот трудный момент».
Каррера на
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