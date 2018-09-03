Ханни недоволен своей ролью в «Спартаке». Что происходит?

Источник: Спорт-Экспресс

ТРУДНЫЙ ТРАНСФЕР

Переговоры между «Спартаком» и «Андерлехтом» по переходу атакующего полузащитника начались в ноябре 2017 года. Представители красно-белых несколько раз летали на встречу с людьми из бельгийского клуба, и к январю все детали контракта были урегулированы. В какой-то момент трансфер казался сорванным: Ханни вдруг запаниковал и якобы отказался от переезда в Россию по семейным обстоятельствам. В конце января среди кандидатов на алжирца появился «Бернли», что тоже препятствовало переходу Ханни.

Но все сложилось благополучно для «Спартака»: 31 января Ханни заключил контракт с москвичами на 3,5 года и был тут же заявлен в Лигу Европы. По данным «СЭ», зарплата алжирца в России составила 2 миллиона евро в год без учета бонусов. А бельгийское издание Het Nieuwsblad отмечало, что агенты получили комиссионные в размере 450 тысяч евро — и если бы не интерес «Бернли», то сумма была бы меньше. Сам трансфер оценивался в 8 миллионов евро.

Футболист с солидными финансовыми требованиями, лидер и снайпер завсегдатая еврокубков — очевидно, что «Спартак» брал Ханни с прицелом на стартовый состав. Сам игрок тоже был воодушевлен трансфером. «Я мог бы отправиться в Китай и заработать намного больше денег, — признавался он. — Мог бы уехать в “Бернли”. Но я хочу бороться за трофеи. С “Бернли” это было бы невозможно».

ТРУДНОЕ НАЧАЛО

Трансфер Ханни выглядел логичным. «Спартаку» не хватало качественной «десятки», а именно в этой роли алжирца видел Каррера, хотя последнее полгода в «Андерлехте» футболист проводил и на фланге, и в центре нападения. И Ханни идеально вписывался в схему 4−2−3−1, которую весной активно использовали красно-белые. Правда, африканец не отыграл полностью ни одного из 11 матчей прошлого сезона — во всех был либо заменен, либо выходил на замену. Зато отдал две голевые передачи и дважды забил. В целом, старт Ханни в России можно назвать неплохим, хотя и скрипучим.

Болельщики к алжирцу относились хорошо. Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников, известный фанат «Спартака», по ходу матча со «СКА-Хабаровск» даже написал в Твиттере, что уйдет со стадиона, если Ханни заменят. Так и произошло. Хотя экс-защитник «Спартака» Сергей Горлукович в апреле утверждал, что алжирец — это уровень «Урала» или «Амкара».

В июне «Спартак» приобрел еще одного французского алжирца Жиго, что должно было помочь адаптации Ханни. Однако летом у красно-белых изменилась и тактическая схема — в этом сезоне команда предпочитает расстановку 4−3−3, где нет чистой «десятки», а все центральные полузащитники наделены не только атакующими, но и оборонительными функциями. А защищаться Ханни как раз не любит — это было замечено давно.

ТРУДНЫЙ ХАРАКТЕР

— Болельщикам Ханни не нравился, хотя и был капитаном, — рассказывает «СЭ» журналист бельгийского издания Het Laatste Nieuws Питер-Ян Кальсон. — Его называли слишком ленивым из-за поведения на поле. Я несколько раз слышал, как фанаты обвиняли Ханни в лени, потому что он ходит по газону пешком. Но это чушь. Таков игровой стиль Софьяна: он может простоять в одном месте несколько минут, а потом резко ускориться и создать голевой момент.

— Фанаты часто критикуют Ханни, потому что считают, что он недостаточно выкладывается на поле. Он не любит обороняться, — делится мнением франко-алжирский обозреватель Goal.com Наим Бенеддра. — В последние шесть месяцев у него было много проблем. В марте сборная Алжира встречалась с Ираном, и Ханни заменили на 33-й минуте из-за слабой игры — после этого в национальную команду его не вызывали.

«ТРУДНЫЙ МОМЕНТ»

В текущем чемпионате Ханни сыграл только в одном матче — с «Анжи» в 3-м туре. Алжирец снова провел неполный матч — 65 минут находился в треугольнике в центре поля рядом с Глушаковым и Зобниным. После этого в прессу просочилась информация, что «Спартак» отказался продать игрока в «Бешикташ» за 8 миллионов евро. Выходит, Каррере он нужен. Хотя сам тренер так обрисовывал ситуацию с алжирцем: «Мы пообщались с Софьяном, я сказал ему, что мы играем по другой схеме. Я вижу его тут в роли полузащитника, и он может ее выполнять, но не совсем уверен в этом. Если он поймет, что требует от него команда, станет очень полезным».

Даже после ухода Промеса Ханни не попал в стартовый состав на матч с «Зенитом», а перед игрой в своем Твиттере (на него подписан «Спартак», так что это профиль футболиста) оставил странное сообщение: задумчивый смайлик с многоточием.

Затем алжирец еще и полез переписываться с болельщиками на французском. «Я никогда не говорил, что не был согласен с позицией на поле, — написал он. — Я — профессионал. Я говорил тренеру, что готов играть там, где он хочет меня использовать. Единственное, что я прошу — игровое время. Я вообще не знаю. Я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит!».

И ответил на русском Кафельникову: «Благодарю вас за поддержку в этот трудный момент».

Каррера на пресс-конференции не ответил на прямой вопрос о твите Ханни: «Я выставляю игроков на поле, исходя из их пользы в матчах с определенными соперниками. Я выбираю игроков, которые не просто симпатичны мне. Все они — как сыновья». Получается, что тренер «Спартака» не считает, что Ханни сейчас способен принести пользу красно-белым. Однако как ситуация разрешится — непонятно.