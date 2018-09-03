РФС разрешил «Зениту» заявить Маркизио вне трансферного окна

«Разрешить ФК “Зенит” (Санкт-Петербург) осуществить регистрацию футболиста-профессионала Клаудио Маркизио для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала», — говорится в тексте решения.

Воспитанник «Ювентуса» Маркизио в августе расторг контракт с туринским клубом после 25 лет в системе команды. В составе «Юве» хавбек стал семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии. В составе сборной Италии футболист провел 55 матчей и забил пять голов.