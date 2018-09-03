Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Лацио1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Все события
Фоторепортажи
9Яркие кадры Гран-при Италии
9Сами с усами. Как игроки сборной поздравили Черчесова
21:24 (мск), источник: Р-Спорт

РФС разрешил «Зениту» заявить Маркизио вне трансферного окна

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков разрешил санкт-петербургскому «Зениту» внести в заявку итальянского полузащитника Клаудио Маркизио для участия в соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода при предъявлении всех необходимых документов, сообщается на сайте РФС.

«Разрешить ФК “Зенит” (Санкт-Петербург) осуществить регистрацию футболиста-профессионала Клаудио Маркизио для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала», — говорится в тексте решения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Воспитанник «Ювентуса» Маркизио в августе расторг контракт с туринским клубом после 25 лет в системе команды. В составе «Юве» хавбек стал семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии. В составе сборной Италии футболист провел 55 матчей и забил пять голов.

Ранее сообщалось, что другими возможными вариантами продолжения карьеры для 32-летнего игрока являются французский «Пари Сен-Жермен» и «Монако».

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Станислав Черчесов: что особенного мы сделали? Ничего
Девушка, которая полгода отказывалась от свиданий с Ракитичем
Игроки сборной РФ вышли на тренировку в накладных усах (видео)
ЦСКА заявил 29 футболистов на групповой этап Лиги чемпионов
СКА потерпел первое поражение в нынешнем сезоне КХЛ
«Зенит» объявил о подписании контракта с экс-игроком «Ювентуса»
Полузащитник «Спартака» недоволен своей ролью в команде
Черчесов назвал капитана сборной России в сентябрьских матчах
Черышев прокомментировал выдвижение его гола на премию Пушкаша
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь