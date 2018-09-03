РФС разрешил «Зениту» заявить Маркизио вне трансферного окна
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков разрешил
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков разрешил
«Разрешить ФК “Зенит” (Санкт-Петербург) осуществить регистрацию
Воспитанник «Ювентуса» Маркизио в августе расторг контракт с туринским клубом после 25 лет в системе команды. В составе «Юве» хавбек стал семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии. В составе сборной Италии футболист провел 55 матчей и забил пять голов.
Ранее сообщалось, что другими возможными вариантами продолжения карьеры для 32-летнего игрока являются французский «Пари Сен-Жермен» и «Монако».