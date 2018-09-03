Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с Маркизио

Соглашение с игроком рассчитано на два сезона. Он перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

32-летний Маркизио является воспитанником итальянского «Ювентуса», за который выступал до августа 2018 года. В составе туринской команды игрок провел 420 матчей, забил 37 голов, отдал 43 результативные передачи.