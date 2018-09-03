Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с Маркизио
ТАСС, 3 сентября.
ТАСС, 3 сентября.
Соглашение с игроком рассчитано на два сезона. Он перешел в «Зенит» на правах свободного агента.
32-летний Маркизио является воспитанником итальянского «Ювентуса», за который выступал до августа 2018 года. В составе туринской команды игрок провел 420 матчей, забил 37 голов, отдал 43 результативные передачи.
Футболист является семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Италии. В составе сборной Италии он провел 55 матчей, забил пять мячей, став серебряным призером чемпионата Европы 2012 года и бронзовым призером Кубка конфедераций — 2013.