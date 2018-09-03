Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Лацио1
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Все события
Фоторепортажи
9Яркие кадры Гран-при Италии
9Сами с усами. Как игроки сборной поздравили Черчесова
22:04 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с Маркизио

ТАСС, 3 сентября. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на два сезона. Он перешел в «Зенит» на правах свободного агента.

32-летний Маркизио является воспитанником итальянского «Ювентуса», за который выступал до августа 2018 года. В составе туринской команды игрок провел 420 матчей, забил 37 голов, отдал 43 результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Футболист является семикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Италии. В составе сборной Италии он провел 55 матчей, забил пять мячей, став серебряным призером чемпионата Европы 2012 года и бронзовым призером Кубка конфедераций — 2013.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что Мостовой вспоминает про игрока Черчесова
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Игроки сборной РФ вышли на тренировку в накладных усах (видео)
ЦСКА заявил 29 футболистов на групповой этап Лиги чемпионов
СКА потерпел первое поражение в нынешнем сезоне КХЛ
Полузащитник «Спартака» недоволен своей ролью в команде
Черчесов назвал капитана сборной России в сентябрьских матчах
Черышев прокомментировал выдвижение его гола на премию Пушкаша
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь