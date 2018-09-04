«Старый сеньор»: зачем Маркизио перешел в «Зенит»
3 сентября
3 сентября
Уже после официального закрытия трансферного окна
Это стало возможным, так как футболист пришел на правах свободного агента, а его контракт с туринским «Ювентусом», в составе которого он провел всю профессиональную карьеру, был расторгнут до закрытия рынка.
В таком случае для дозаявки новичка требуется лишь специальное разрешение Российского футбольного союза, которое было «Зенитом» получено.
Сам Маркизио с нетерпением ожидает дебюта в составе новой команды, воодушевлен проектом «Зенита» и уже успел посмотреть центральный матч 6-го тура со «Спартаком» (0:0).
«У меня не было сомнений по поводу перехода в «Зенит». Мне понравился клуб, понравились его амбиции. Уйдя из «Ювентуса», обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности, — цитирует итальянского полузащитника официальный сайт
— Я видел вчерашний матч, меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали «Зенит». Перед этим я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан (смеется).
На самом деле, Миммо подтвердил, что «Зенит» — особенный клуб с невероятными болельщиками. В конце недели я приеду в Петербург и увижу все своими глазами.
Кроме того, Маркизио после подписание контракта лаконично прокомментировал это событие в своем инстаграме, выделив самое главное.
«Великий клуб! Великие амбиции! Страсть к победам!» — написал итальянец
Интересно, что всего за десять часов пост собрал под триста тысяч лайков и десять тысяч комментариев. Это неудивительно, учитывая, что у Маркизио почти четыре миллиона подписчиков в инстаграме.
Маркизио дважды попадал по итогам сезона в символическую сборную чемпионата Италии и один раз был включен в команду года в Лиге чемпионов.
«Маркизио — классный футболист, он усилит «Зенит». Не смотрите на его возраст, он еще принесет немало пользы команде. В прошлом сезоне Клаудио здорово выглядел физически, ведь в «Ювентусе» у Аллегри работает сильнейший штаб по физподготовке, и нет сомнений, что Маркизио будет готов, — цитирует «Р-Спорт» бывшего вратаря «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикосу.
— Ему по силам еще поиграть минимум
Уверен, люди из «Зенита» следили за ним, знают, что в Россию Маркизио приехал за победами. Проблем с мотивацией у него не будет. Это один из самых ярких трансферов в истории России. После чемпионата мира за границей
Прокомментировал переход и бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов, давший интервью «Матч ТВ».
«Футболист очень знатный и с большим опытом. В свете того, что Нобоа получил травму и выбыл на полгода это очень хорошее приобретение. “Зенит” играет в трех турнирах, и ему нужно больше футболистов», — отметил Радимов.
Также на счету полузащитника есть сезон в аренде в составе «Эмполи», за который он отыграл 26 матчей в Серии А и дебютировал в еврокубках, проведя две встречи в Кубке УЕФА.
Александр Седов