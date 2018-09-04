«Старый сеньор»: зачем Маркизио перешел в «Зенит»

Источник: AP 2018

Уже после официального закрытия трансферного окна санкт-петербургский «Зенит» сделал свое первое приобретение в нынешнем сезоне, подписав контракт с опытнейшим итальянским полузащитником Клаудио Маркизио.

Это стало возможным, так как футболист пришел на правах свободного агента, а его контракт с туринским «Ювентусом», в составе которого он провел всю профессиональную карьеру, был расторгнут до закрытия рынка.

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В таком случае для дозаявки новичка требуется лишь специальное разрешение Российского футбольного союза, которое было «Зенитом» получено.

Сам Маркизио с нетерпением ожидает дебюта в составе новой команды, воодушевлен проектом «Зенита» и уже успел посмотреть центральный матч 6-го тура со «Спартаком» (0:0).

«У меня не было сомнений по поводу перехода в «Зенит». Мне понравился клуб, понравились его амбиции. Уйдя из «Ювентуса», обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности, — цитирует итальянского полузащитника официальный сайт сине-бело-голубых.

— Я видел вчерашний матч, меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали «Зенит». Перед этим я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан (смеется).

На самом деле, Миммо подтвердил, что «Зенит» — особенный клуб с невероятными болельщиками. В конце недели я приеду в Петербург и увижу все своими глазами.

Кроме того, Маркизио после подписание контракта лаконично прокомментировал это событие в своем инстаграме, выделив самое главное.

«Великий клуб! Великие амбиции! Страсть к победам!» — написал итальянец по-русски вслед за практически аналогичным текстом на английском языке, приложив это к своему коллажу в сине-бело-голубой футболке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnRmYC7lKll/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnRmYC7lKll/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The prestige of a great club. The most ambitious project. The same desire to win! Великий клуб. Великие амбиции. Страсть к победам! #TheWaveIsComing #ИдетВолна? #MC?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/marchisiocla8/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Claudio Marchisio</a> (@marchisiocla8) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-03T19:03:02+00:00">3 Сен 2018 в 12:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что всего за десять часов пост собрал под триста тысяч лайков и десять тысяч комментариев. Это неудивительно, учитывая, что у Маркизио почти четыре миллиона подписчиков в инстаграме.

Подписание игрока такого статуса вызвало ажиотаж. Еще бы, не каждый раз в Россию приезжает футболист, к своим 32-м годам успевший семь раз выиграть чемпионат и четырежды Кубок Италии, дважды сыграть в финале Лиги чемпионов и завоевать серебряную медаль чемпионата Европы.

Маркизио дважды попадал по итогам сезона в символическую сборную чемпионата Италии и один раз был включен в команду года в Лиге чемпионов.

«Маркизио — классный футболист, он усилит «Зенит». Не смотрите на его возраст, он еще принесет немало пользы команде. В прошлом сезоне Клаудио здорово выглядел физически, ведь в «Ювентусе» у Аллегри работает сильнейший штаб по физподготовке, и нет сомнений, что Маркизио будет готов, — цитирует «Р-Спорт» бывшего вратаря «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикосу.

— Ему по силам еще поиграть минимум два-три сезона на высоком уровне. Адаптироваться в России ему не нужно. Думаю, он сможет помочь «Зениту» в ближайшем матче.

Уверен, люди из «Зенита» следили за ним, знают, что в Россию Маркизио приехал за победами. Проблем с мотивацией у него не будет. Это один из самых ярких трансферов в истории России. После чемпионата мира за границей по-другому смотрят на российский футбол, турнир сделал рекламу. Здесь прекрасные стадионы, организация, люди, болельщики.

Прокомментировал переход и бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов, давший интервью «Матч ТВ».

«Футболист очень знатный и с большим опытом. В свете того, что Нобоа получил травму и выбыл на полгода это очень хорошее приобретение. “Зенит” играет в трех турнирах, и ему нужно больше футболистов», — отметил Радимов.

За свою карьеру Маркизио провел в составе «Ювентуса» 294 матча в национальном чемпионате, забив в них 33 гола. На его счету также 30 игр и один гол в Кубке и Суперкубке Италии, а также 65 матче и 4 мяча в еврокубках за «старую синьору».

Также на счету полузащитника есть сезон в аренде в составе «Эмполи», за который он отыграл 26 матчей в Серии А и дебютировал в еврокубках, проведя две встречи в Кубке УЕФА.