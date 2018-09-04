Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России
Стало известно, сколько в «Зените» будет зарабатывать новичок Клаудио Маркизио.
Стало известно, сколько в «Зените» будет зарабатывать новичок Клаудио Маркизио.
Как сообщает Eurosport.it, зарплата 32-летнего итальянского хавбека в «Зените» составит 6,5 миллиона евро за сезон. В «Ювентусе» Маркизио получал около 3,5 млн евро за сезон.
Итальянец перебрался в команду Сергея Семака на правах свободного агента, а его контракт рассчитан на два сезона.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ. До его перехода больше всех зарабатывал хавбек «Зенита» Леандро Паредес (5 млн евро в год).
Маркизио провел в системе «Ювентуса» 25 лет: еще в семилетнем возрасте он попал в академию туринского клуба и провел в нем почти всю карьеру (в сезоне-2007/08 его отдавали в аренду в «Эмполи»). На его счету 389 матчей в составе «Ювентуса», 37 забитых мячей и 42 результативные передачи.