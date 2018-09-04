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14:06 (мск), источник: Советский спорт

Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России

Стало известно, сколько в «Зените» будет зарабатывать новичок Клаудио Маркизио.

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Источник: AP 2018

Как сообщает Eurosport.it, зарплата 32-летнего итальянского хавбека в «Зените» составит 6,5 миллиона евро за сезон. В «Ювентусе» Маркизио получал около 3,5 млн евро за сезон.

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Итальянец перебрался в команду Сергея Семака на правах свободного агента, а его контракт рассчитан на два сезона.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ. До его перехода больше всех зарабатывал хавбек «Зенита» Леандро Паредес (5 млн евро в год).

Маркизио провел в системе «Ювентуса» 25 лет: еще в семилетнем возрасте он попал в академию туринского клуба и провел в нем почти всю карьеру (в сезоне-2007/08 его отдавали в аренду в «Эмполи»). На его счету 389 матчей в составе «Ювентуса», 37 забитых мячей и 42 результативные передачи.

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