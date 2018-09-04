Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата России

Источник: AP 2018

Как сообщает Eurosport.it, зарплата 32-летнего итальянского хавбека в «Зените» составит 6,5 миллиона евро за сезон. В «Ювентусе» Маркизио получал около 3,5 млн евро за сезон.

Итальянец перебрался в команду Сергея Семака на правах свободного агента, а его контракт рассчитан на два сезона.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ. До его перехода больше всех зарабатывал хавбек «Зенита» Леандро Паредес (5 млн евро в год).