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17:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Ребров: Пока не заметили, что Промес ушел

Вратарь «Спартака» Артем Ребров на «Открытие Арене» провел презентацию новой акции своего благотворительного фонда «Своими глазами». После пресс-конференции он назвал правильным решением переход Квинси Промеса в «Севилью», отметив, что футболисту нужно расти.

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Источник: РИА "Новости"

 — Уже успели ощутить отсутствие Промеса или матч с «Зенитом» показал, что ему можно найти замену?

— На самом деле мы пока еще не поняли, что он ушел. Квинси долгое время был здесь, многое сделал для клуба. Лично я пока еще не понимаю, что он действительно ушел. Для меня он еще здесь с нами, в команде.

— Следите за его игрой в новом клубе?

— Времени следить особо нет. Я смотрел запись матча с «Бетисом», когда он вышел на замену, кажется на 82-й минуте. Если этим можно сказать, что слежу, тогда да. А так… Конечно, будем за него переживать, смотреть. Хочется, чтобы у него получилось. Он заслуживает этого.

— Он успел попрощаться с командой?

— Особо не успел. Я думаю, что он еще приедет и обязательно будет какое-то прощание. Пока он только в группу в вотсапе написал, которая есть у нашей команды, поблагодарил всех.

— Его уход стал неожиданностью для команды?

— Разговоры же постоянно шли, уже не первый год. Если смотреть с нашей стороны, конечно, он нам нужен. Это лидер «Спартака», который много делал в плане голов, раздевалки и всего остального. Но он у нас стал лучшим бомбардиром, чемпионом России, лучшим игроком. Здесь он сделал все, что возможно. Сказал, что пока не станет чемпионом — не уедет. Он выполнил свое обещание. Естественно, Промесу нужно расти, пробовать себя в более сильном чемпионате. Для него это правильное решение.

— Жиго получил серьезную травму. Сейчас кто-то винит за это Дзюбу. Что скажете?

— Не хотелось бы это обсуждать. Естественно, сейчас кто-то будет винить Дзюбу, а кто-то его будет оправдывать. Но это футбол, контактный вид спорта. Главное, не почему это случилось, а сам факт того, что это случилось. Для нас это очень большая потеря, потому что с первого дня было видно, насколько Жиго качественный защитник. Своими играми он показал, что с ним оборона очень хорошо себя чувствует. Но, слава богу, у нас есть другие ребята, есть Джикия. Поскорее бы Кутепов вернулся. Это футболисты национальной сборной. Есть Боккетти, думаю, своими силами мы обязательно справимся.

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