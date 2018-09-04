Артем Ребров: Пока не заметили, что Промес ушел
Вратарь «Спартака» Артем Ребров на «Открытие Арене» провел презентацию новой акции своего благотворительного фонда «Своими глазами». После
Вратарь «Спартака» Артем Ребров на «Открытие Арене» провел презентацию новой акции своего благотворительного фонда «Своими глазами». После
— Уже успели ощутить отсутствие Промеса или матч с «Зенитом» показал, что ему можно найти замену?
— На самом деле мы пока еще не поняли, что он ушел. Квинси долгое время был здесь, многое сделал для клуба. Лично я пока еще не понимаю, что он действительно ушел. Для меня он еще здесь с нами, в команде.
— Следите за его игрой в новом клубе?
— Времени следить особо нет. Я смотрел запись матча с «Бетисом», когда он вышел на замену, кажется на 82-й минуте. Если этим можно сказать, что слежу, тогда да. А так… Конечно, будем за него переживать, смотреть. Хочется, чтобы у него получилось. Он заслуживает этого.
— Он успел попрощаться с командой?
— Особо не успел. Я думаю, что он еще приедет и обязательно будет
— Его уход стал неожиданностью для команды?
— Разговоры же постоянно шли, уже не первый год. Если смотреть с нашей стороны, конечно, он нам нужен. Это лидер «Спартака», который много делал в плане голов, раздевалки и всего остального. Но он у нас стал лучшим бомбардиром, чемпионом России, лучшим игроком. Здесь он сделал все, что возможно. Сказал, что пока не станет чемпионом — не уедет. Он выполнил свое обещание. Естественно, Промесу нужно расти, пробовать себя в более сильном чемпионате. Для него это правильное решение.
— Жиго получил серьезную травму. Сейчас
— Не хотелось бы это обсуждать. Естественно, сейчас