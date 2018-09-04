Премьер-лига: расписание матчей осени-2018
Российская
Российская
7-й тур
14 сентября (пятница)
«Локомотив» — «Динамо» 19.30.
15 сентября (суббота)
«Рубин» — «Енисей» 14.00
«Уфа» — ЦСКА 16.30
«Арсенал» — «Крылья Советов» 19.00
16 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Зенит» 14.00
«Анжи» — «Краснодар» 16.30
«Спартак» — «Ахмат» 19.00.
17 сентября (понедельник)
«Урал» — «Ростов» 17.30.
18, 19 сентября (вторник, среда)
1 тур группового этапа Лиги чемпионов.
20 сентября (четверг)
1 тур группового этапа Лиги Европы.
8-й тур
22 сентября (суббота)
«Енисей» — «Урал» 11.30
«Динамо» — «Анжи» 14.00
«Арсенал» — «Рубин» 16.30
«Ростов» — «Уфа» 19.00.
23 сентября (воскресенье)
«Ахмат» — «Оренбург» 14.00
«Зенит» — «Локомотив» 16.30
ЦСКА — «Спартак» 19.00.
24 сентября (понедельник)
«Крылья Советов» — «Краснодар» 18.30.
26, 27 сентября (среда, четверг)
Матчи 1/16 финала Кубка России.
9-й тур
28 сентября (пятница)
«Оренбург» — ЦСКА 17.30.
29 сентября (суббота)
«Урал» — «Арсенал» 11.30
«Уфа» — «Енисей» 14.00
«Рубин» — «Крылья Советов» 16.30
«Локомотив» — «Ахмат» 19.00.
30 сентября (воскресенье)
«Анжи» — «Зенит» 14.00
«Краснодар» — «Динамо» 16.30
«Спартак» — «Ростов» 19.00.
2, 3 октября (вторник, среда)
2 тур группового этапа Лиги чемпионов.
4 октября (четверг)
2 тур группового этапа Лиги Европы.
10-й тур
5 октября (пятница)
«Арсенал» — «Уфа» 19.30.
6 октября (суббота)
«Крылья Советов» — «Динамо» 14.00
«Ростов» — «Оренбург» 16.30
«Рубин» — «Урал» 19.00.
7 октября (воскресенье)
«Енисей» — «Спартак» 11.30
«Ахмат» — «Анжи» 14.00
«Зенит» — «Краснодар» 16.30
ЦСКА — «Локомотив» 19.00.
8 — 16 октября
Сбор национальной команды России.
11-й тур
19 октября (пятница)
«Анжи» — ЦСКА 18.00
«Локомотив» — «Ростов» 20.30.
20 октября (суббота)
«Оренбург» — «Енисей» 11.30
«Урал» — «Крылья Советов» 14.00
«Уфа» — «Рубин» 16.30.
21 октября (воскресенье)
«Динамо» — «Зенит» 14.00
«Спартак» — «Арсенал» 16.30
«Краснодар» — «Ахмат» 19.00.
23, 24 октября (вторник, среда)
3 тур группового этапа Лиги чемпионов.
25 октября (четверг)
3 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.
12-й тур
27 октября (суббота)
«Урал» — «Уфа» 14.00
«Арсенал» — «Оренбург» 16.30
«Ростов» — «Анжи» 19.00.
28 октября (воскресенье)
«Енисей» — «Локомотив» 14.00
«Ахмат» — «Динамо» 16.30
ЦСКА — «Краснодар» 19.00.
29 октября (понедельник)
«Крылья Советов» — «Зенит» 18.00
«Рубин» — «Спартак» 20.30.
31 октября, 1 ноября (среда, четверг)
Матчи 1/8 финала Кубка России.
13-й тур
3 ноября (суббота)
«Локомотив» — «Арсенал» 14.00
«Динамо» — ЦСКА 16.30.
4 ноября (воскресенье)
«Зенит» — «Ахмат» 14.00
«Краснодар» — «Ростов» 16.30
«Спартак» — «Урал» 19.00.
5 ноября (понедельник)
«Оренбург» — «Рубин» 14.00
«Уфа» — «Крылья Советов» 16.30
«Анжи» — «Енисей» 19.00.
6, 7 ноября (вторник, среда)
4 тур группового этапа Лиги чемпионов.
8 ноября (четверг)
4 тур группового этапа Лиги Европы.
14-й тур
9 ноября (пятница)
«Арсенал» — «Анжи» 19.30.
10 ноября (суббота)
«Урал» — «Оренбург» 14.00
«Крылья Советов» — «Ахмат» 16.30
«Ростов» — «Динамо» 19.00.
11 ноября (воскресенье)
«Енисей» — «Краснодар» 11.30
«Уфа» — «Спартак» 14.00
«Рубин» — «Локомотив» 16.30
ЦСКА — «Зенит» 19.00.
12−20 ноября
Сбор национальной команды России.
15-й тур
23 ноября (пятница)
«Ахмат» — ЦСКА 18.00
«Локомотив» — «Урал» 20.30.
24 ноября (суббота)
«Динамо» — «Енисей» 14.00
«Оренбург» — «Уфа» 16.30
«Анжи» — «Рубин» 19.00.
25 ноября (воскресенье)
«Спартак» — «Крылья Советов» 14.00
«Краснодар» — «Арсенал» 16.30
«Зенит» — «Ростов» 19.00.
27, 28 ноября (вторник, среда)
5 тур группового этапа Лиги чемпионов.
29 ноября (четверг)
5 тур группового этапа Лиги Европы.
16-й тур
30 ноября (пятница)
«Рубин» — «Динамо» 19.30.
1 декабря (суббота)
«Енисей» — «Ахмат» 14.00
«Оренбург» — «Крылья Советов» 16.30
«Анжи» — «Уфа» 19.00.
2 декабря (воскресенье)
«Краснодар» — «Урал» 14.00
«Ростов» — ЦСКА 16.30
«Спартак» — «Локомотив» 19.00.
3 декабря (понедельник)
«Арсенал» — «Зенит» 19.30.
5, 6 декабря (среда, четверг)
Матчи ¼ финала Кубка России.
17-й тур
8 декабря (суббота)
«Крылья Советов» — «Ростов» 12.30
ЦСКА — «Енисей» 15.00
«Локомотив» — «Оренбург» 17.30
«Анжи» — «Спартак» 20.00.
9 декабря (воскресенье)
«Динамо» — «Урал» 14.00
«Краснодар» — «Уфа» 16.30
«Зенит» — «Рубин» 19.00.
10 декабря (понедельник)
«Ахмат» — «Арсенал» 19.30.
11, 12 декабря (вторник, среда)
6 тур группового этапа Лиги чемпионов.
13 декабря (четверг)
6 тур группового этапа Лиги Европы.
Календарь игровых дней с 18-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.
Резервный день для матчей РПЛ — 22 мая 2019 года.