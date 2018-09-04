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17:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Премьер-лига: расписание матчей осени-2018

Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей с 7-го по 17-й сезона-2018/2019.

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Источник: Спорт-Экспресс

7-й тур

14 сентября (пятница)

«Локомотив» — «Динамо» 19.30.

15 сентября (суббота)

«Рубин» — «Енисей» 14.00
«Уфа» — ЦСКА 16.30
«Арсенал» — «Крылья Советов» 19.00
16 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Зенит» 14.00
«Анжи» — «Краснодар» 16.30
«Спартак» — «Ахмат» 19.00.

17 сентября (понедельник)

«Урал» — «Ростов» 17.30.

18, 19 сентября (вторник, среда)

1 тур группового этапа Лиги чемпионов.

20 сентября (четверг)

1 тур группового этапа Лиги Европы.

8-й тур

22 сентября (суббота)

«Енисей» — «Урал» 11.30
«Динамо» — «Анжи» 14.00
«Арсенал» — «Рубин» 16.30
«Ростов» — «Уфа» 19.00.

23 сентября (воскресенье)

«Ахмат» — «Оренбург» 14.00
«Зенит» — «Локомотив» 16.30
ЦСКА — «Спартак» 19.00.

24 сентября (понедельник)

«Крылья Советов» — «Краснодар» 18.30.

26, 27 сентября (среда, четверг)

Матчи 1/16 финала Кубка России.

9-й тур

28 сентября (пятница)

«Оренбург» — ЦСКА 17.30.

29 сентября (суббота)

«Урал» — «Арсенал» 11.30
«Уфа» — «Енисей» 14.00
«Рубин» — «Крылья Советов» 16.30
«Локомотив» — «Ахмат» 19.00.

30 сентября (воскресенье)

«Анжи» — «Зенит» 14.00
«Краснодар» — «Динамо» 16.30
«Спартак» — «Ростов» 19.00.

2, 3 октября (вторник, среда)

2 тур группового этапа Лиги чемпионов.

4 октября (четверг)

2 тур группового этапа Лиги Европы.

10-й тур

5 октября (пятница)

«Арсенал» — «Уфа» 19.30.

6 октября (суббота)

«Крылья Советов» — «Динамо» 14.00
«Ростов» — «Оренбург» 16.30
«Рубин» — «Урал» 19.00.

7 октября (воскресенье)

«Енисей» — «Спартак» 11.30
«Ахмат» — «Анжи» 14.00
«Зенит» — «Краснодар» 16.30
ЦСКА — «Локомотив» 19.00.

8 — 16 октября

Сбор национальной команды России.

11-й тур

19 октября (пятница)

«Анжи» — ЦСКА 18.00
«Локомотив» — «Ростов» 20.30.

20 октября (суббота)

«Оренбург» — «Енисей» 11.30
«Урал» — «Крылья Советов» 14.00
«Уфа» — «Рубин» 16.30.

21 октября (воскресенье)

«Динамо» — «Зенит» 14.00
«Спартак» — «Арсенал» 16.30
«Краснодар» — «Ахмат» 19.00.

23, 24 октября (вторник, среда)

3 тур группового этапа Лиги чемпионов.

25 октября (четверг)

3 тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2018/2019 гг.

12-й тур

27 октября (суббота)

«Урал» — «Уфа» 14.00
«Арсенал» — «Оренбург» 16.30
«Ростов» — «Анжи» 19.00.

28 октября (воскресенье)

«Енисей» — «Локомотив» 14.00
«Ахмат» — «Динамо» 16.30
ЦСКА — «Краснодар» 19.00.

29 октября (понедельник)

«Крылья Советов» — «Зенит» 18.00
«Рубин» — «Спартак» 20.30.

31 октября, 1 ноября (среда, четверг)

Матчи 1/8 финала Кубка России.

13-й тур

3 ноября (суббота)

«Локомотив» — «Арсенал» 14.00
«Динамо» — ЦСКА 16.30.

4 ноября (воскресенье)

«Зенит» — «Ахмат» 14.00
«Краснодар» — «Ростов» 16.30
«Спартак» — «Урал» 19.00.

5 ноября (понедельник)

«Оренбург» — «Рубин» 14.00
«Уфа» — «Крылья Советов» 16.30
«Анжи» — «Енисей» 19.00.

6, 7 ноября (вторник, среда)

4 тур группового этапа Лиги чемпионов.

8 ноября (четверг)

4 тур группового этапа Лиги Европы.

14-й тур

9 ноября (пятница)

«Арсенал» — «Анжи» 19.30.

10 ноября (суббота)

«Урал» — «Оренбург» 14.00
«Крылья Советов» — «Ахмат» 16.30
«Ростов» — «Динамо» 19.00.

11 ноября (воскресенье)

«Енисей» — «Краснодар» 11.30
«Уфа» — «Спартак» 14.00
«Рубин» — «Локомотив» 16.30
ЦСКА — «Зенит» 19.00.

12−20 ноября

Сбор национальной команды России.

15-й тур

23 ноября (пятница)

«Ахмат» — ЦСКА 18.00
«Локомотив» — «Урал» 20.30.

24 ноября (суббота)

«Динамо» — «Енисей» 14.00
«Оренбург» — «Уфа» 16.30
«Анжи» — «Рубин» 19.00.

25 ноября (воскресенье)

«Спартак» — «Крылья Советов» 14.00
«Краснодар» — «Арсенал» 16.30
«Зенит» — «Ростов» 19.00.

27, 28 ноября (вторник, среда)

5 тур группового этапа Лиги чемпионов.

29 ноября (четверг)

5 тур группового этапа Лиги Европы.

16-й тур
30 ноября (пятница)

«Рубин» — «Динамо» 19.30.

1 декабря (суббота)

«Енисей» — «Ахмат» 14.00
«Оренбург» — «Крылья Советов» 16.30
«Анжи» — «Уфа» 19.00.

2 декабря (воскресенье)

«Краснодар» — «Урал» 14.00
«Ростов» — ЦСКА 16.30
«Спартак» — «Локомотив» 19.00.

3 декабря (понедельник)

«Арсенал» — «Зенит» 19.30.

5, 6 декабря (среда, четверг)
Матчи ¼ финала Кубка России.

17-й тур

8 декабря (суббота)

«Крылья Советов» — «Ростов» 12.30
ЦСКА — «Енисей» 15.00
«Локомотив» — «Оренбург» 17.30
«Анжи» — «Спартак» 20.00.

9 декабря (воскресенье)

«Динамо» — «Урал» 14.00
«Краснодар» — «Уфа» 16.30
«Зенит» — «Рубин» 19.00.

10 декабря (понедельник)

«Ахмат» — «Арсенал» 19.30.

11, 12 декабря (вторник, среда)

6 тур группового этапа Лиги чемпионов.

13 декабря (четверг)

6 тур группового этапа Лиги Европы.

Календарь игровых дней с 18-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

Резервный день для матчей РПЛ — 22 мая 2019 года.

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