Чалов признан лучшим игроком шестого тура Российской премьер-лиги

Источник: ИТАР-ТАСС

Голосование по выбору лучшего футболиста тура РПЛ проводит в соцсети «Вконтакте» совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

За Чалова проголосовало 41,83% опрошенных или 12 886 пользователей. Второе место в голосовании занял нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба (28,5%), третье — форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко (10,03%).

Впервые в сезоне лучшим игроком тура не был признан футболист «Зенита». Четыре раза лучшим признавался Дзюба, еще один раз — полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов.