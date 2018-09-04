Чалов признан лучшим игроком шестого тура Российской премьер-лиги
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком шестого тура Российской
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком шестого тура Российской
Голосование по выбору лучшего футболиста тура РПЛ проводит в соцсети «Вконтакте» совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
За Чалова проголосовало 41,83% опрошенных или 12 886 пользователей. Второе место в голосовании занял нападающий
Впервые в сезоне лучшим игроком тура не был признан футболист «Зенита». Четыре раза лучшим признавался Дзюба, еще один раз — полузащитник
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