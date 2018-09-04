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20:09 (мск), источник: ТАСС

Чалов признан лучшим игроком шестого тура Российской премьер-лиги

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщила пресс-служба телеканала «Матч ТВ».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голосование по выбору лучшего футболиста тура РПЛ проводит в соцсети «Вконтакте» совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

За Чалова проголосовало 41,83% опрошенных или 12 886 пользователей. Второе место в голосовании занял нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба (28,5%), третье — форвард самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко (10,03%).

Впервые в сезоне лучшим игроком тура не был признан футболист «Зенита». Четыре раза лучшим признавался Дзюба, еще один раз — полузащитник сине-бело-голубых Олег Шатов.

В шестом туре РПЛ ЦСКА дома разгромил екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0, Чалов отметился хет-триком.

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