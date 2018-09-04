Матч против «Уфы» может стать последним для «Ростова» на «Ростов Арене»

В ФК «Ростов» уверены, что после подобных действий газон «Ростов Арены» серьёзно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. «Ахмат Арена», «Стадион Петровский», «Эсприт Арена», «Стадион Уэмбли» — вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, ФИФА вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за 2 месяца до ЧМ-2018.

Тем не менее управляющая стадионом компания «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» — «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем желто-синих на стадионе «Ростов Арена» в нынешнем сезоне.



В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене» — это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи.



При таком развитии событий билетная программа клуба будет полностью переработана, владельцы сезонных абонементов получат приоритетные места на «Олимпе-2». Руководство клуба уже приступило к созданию комплекса мер, которые позволят минимизировать негативные последствия для болельщиков при переносе матчей на «Олимп-2». Отдельное внимание клуб уделит борьбе со спекулянтами и неофициальными продавцами билетов на матчи.



Футбольный клуб «Ростов» приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Руководство клуба сделает всё возможное, чтобы команда продолжила использовать «Ростов Арену» в качестве домашнего стадиона.