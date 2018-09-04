Матч против «Уфы» может стать последним для «Ростова» на «Ростов Арене»
Домашний матч против «Уфы» может стать последним для «Ростова» на стадионе «Ростов Арена», сообщает
Домашний матч против «Уфы» может стать последним для «Ростова» на стадионе «Ростов Арена», сообщает
Вопреки всем возражениям руководства футбольного клуба «Ростов», компания «Спорт-Ин», осуществляющая управление «Ростов Ареной», приняла решение провести на новом стадионе концертное мероприятие 29 сентября. В рамках данного концерта сцена и танцпол будут установлены непосредственно на футбольном поле.
В ФК «Ростов» уверены, что после подобных действий газон «Ростов Арены» серьёзно пострадает. К сожалению, это уже не оценочное суждение менеджмента, а факт, подтвержденный историей. «Ахмат Арена», «Стадион Петровский», «Эсприт Арена», «Стадион Уэмбли» — вот только краткий перечень стадионов, газоны которых были полностью уничтожены в ходе проведения концертных программ. Более того, ФИФА вовсе запретила проведение любых концертных мероприятий на новых стадионах за 2 месяца до ЧМ-2018.
Тем не менее управляющая стадионом компания «Спорт-Ин» в погоне за сиюминутной выгодой, не учитывая интересы клуба, приняла решение провести концерт на футбольном поле «Ростов Арены». Таким образом, домашний матч «Ростов» — «Уфа» 22 сентября может стать последним матчем
В случае тотального повреждения газона новой арены все последующие домашние матчи ФК «Ростов» будет проводить на стадионе «Олимп-2». Этот стадион уступает в три раза по вместимости «Ростов Арене» — это значит, что не все болельщики смогут попасть на матчи.
При таком развитии событий билетная программа клуба будет полностью переработана, владельцы сезонных абонементов получат приоритетные места на «Олимпе-2». Руководство клуба уже приступило к созданию комплекса мер, которые позволят минимизировать негативные последствия для болельщиков при переносе матчей на «Олимп-2». Отдельное внимание клуб уделит борьбе со спекулянтами и неофициальными продавцами билетов на матчи.
Футбольный клуб «Ростов» приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Руководство клуба сделает всё возможное, чтобы команда продолжила использовать «Ростов Арену» в качестве домашнего стадиона.