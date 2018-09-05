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01:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Полузащита Паредес — Кузяев — Маркизио — самая сильная в РПЛ»

В понедельник, 3 сентября, петербургский клуб объявил о трансфере полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Безусловно, это одна из главных сделок года в России.

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Один из главных трансферов сезона случился уже после закрытия трансферного окна: «Зенит» воспользовался тем, что Маркизио — свободный агент, и заключил с ним контракт. 32-летний итальянец — семикратный чемпион Италии, двукратный финалист Лиги чемпионов, серебряный призер Евро-2012. В чемпионате России появилась еще одна фигура мирового масштаба.

Да, в последние два сезона Маркизио был в «Ювентусе» запасным, и лет ему уже немало. Но для нашего футбола переход игрока подобного калибра — большое событие. Много ли знаковых для «Ювентуса» людей приезжало в Россию до Маркизио? Пожалуй, только тренер «Спартака» Массимо Каррера. А свои лучшие сезоны Маркизио провел как раз, когда Каррера входил в тренерский штаб «Юве». Так что нас ждет еще одна итальянская дуэль. Тем интереснее.

Источник: Спорт-Экспресс

Маркизио привлекли к тренировкам с основным составом «Ювентуса» в 2005 году, когда туринскую команду возглавлял Фабио Капелло. Корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ вчера дозвонился до бывшего главного тренера сборной России. Трансфер Маркизио в «Зенит» Капелло воспринял позитивно.

— Маркизио был очень важным игроком для «Ювентуса», и я думаю, что он будет таковым и для «Зенита». Он добьется там успеха. Будет играть в стартовом составе в центре полузащиты — перед четверкой защитников, — сказал Капелло.

Источник: Спорт-Экспресс

Свое мнение о трансфере Маркизио корреспонденту «СЭ» Сергею ЕГОРОВУ высказал и главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

— Приход исполнителя такого уровня в клуб-главный конкурент красно-белых в борьбе за титул осложнит выполнение задачи выиграть чемпионат?

— Покупка Маркизио точно еще больше усилит «Зенит». — Вы хорошо с ним знакомы по работе в «Ювентусе» и сборной Италии. Каковы его наиболее сильные стороны?

— Вы знаете, такой мастер не нуждается в моих рекомендациях. — Он, на ваш взгляд, самый сильный футболист РПЛ?

— Клаудио может им стать. Но уже сейчас можно сказать, что полузащита Паредес — Кузяев — Маркизио — самая сильная в премьер-лиге.

Источник: Reuters
У меня не было сомнений по поводу перехода в «Зенит». Мне понравился клуб, понравились его амбиции. Уйдя из «Ювентуса», обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Я видел матч со «Спартаком», меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали «Зенит»
Клаудио Маркизио

ГЛАВНОЕ О ТРАНСФЕРЕ МАРКИЗИО В «ЗЕНИТ»:

  • Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон
  • Перешел в качестве свободного агента
  • Будет выступать под номером Аршавина — 10
  • За основной состав «Ювентуса» играл с 2006 года (389 матчей, 37 голов)
  • У Маркизио 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.
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